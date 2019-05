Evita 100 años: reflexiones y definiciones de cinco mujeres peronistas

Un 7 de mayo de 1919 nacía María Eva Duarte, una de las figuras más emblemáticas del peronismo a lo largo de su historia.

Este martes, a 100 años de su nacimiento, Infoeme dialogó con cinco referentes del peronismo local, quienes contaron la influencia que Evita ha tenido en sus carreras políticas y reflexionaron sobre su importancia histórica.

“La figura de Eva es una referente obligada”

Adriana Capuano, ex presidenta del Partido Justicialista y ex concejal por ese mismo espacio, vive este día de una manera distinta. No sólo por su militancia y todo lo que significa Eva en ella, sino que además decidió transcurrir esta jornada en la localidad bonaerense de Los Toldos, la misma que vio nacer a Eva Duarte hace ya un siglo.

Lo describió como algo tan “significativo” como “fuertemente movilizador” y desde allí definió para Infoeme a Evita como “una mujer que no necesitó universidades para formarse, lo hizo con toda la sensibilidad y la sublevación de las injusticias sociales que ella las sufrió desde muy pequeña”. “Nunca olvidó sus raíces”, completó.

No es sólo el año del centenario, sino también de elecciones y Capuano no eludió vincular esas situaciones. “En un año tan importante, de tanta crisis, que afecta a los sectores más vulnerables que ella ayudó en su momento. Hoy ellos ven como única esperanza y salida justamente al peronismo, nosotros en la figura de Evita miramos esperanzados también que pueda concretarse la unidad de todos los compañeros del peronismo”, expresó.

El 2019 será también aquel en el que ingresará en vigencia la paridad entre varones y mujeres al momento de conformar las listas, algo en lo que ubicó a Eva como pionera en esa lucha. “A través de la participación se va a cambiar la mirada y se llevará la voz de la mujeres subrayó”.

Por último, señaló que “la figura de Eva siempre es absolutamente una referente obligada, y que particularmente me emociona hasta los huesos cada vez que la nombro o tengo la posibilidad de hacer un recorrido como este”, concluyó.

“Fue esperanza, fue amor y fue inolvidable”

Liliana Rizzonelli, ex concejal por el eseverrismo, definió a Eva como “la mujer más importante de la historia Argentina, porque cuando llegó al poder hizo con la política una herramienta de transformación para las clases más necesitadas, estando al lado de los niños, de los enfermos, de los ancianos, de las clases trabajadoras” y agregó “las mujeres votaron por primera vez a través de la Ley”.

“Fue una mujer que vivió muy poco tiempo, pero fue esperanza, fue amor, y fue inolvidable porque hoy la estamos evocando y nos acordamos que donde hay una necesidad hay un derecho” señaló.

Rizzonelli también recordó la presencia que la dirigente tuvo en su infancia: “en mi historia la vinculo a mi padre, que la amaba tanto que hasta en los últimos días de su vida nos hacía mención de testimonios que tenía de cuando pasó en tren por Hinojo, el regalo que tenía en la casa. Es el día de hoy que nos preguntamos por qué cada vez que pasaban un discurso de ella por la tele, mi padre lloraba. Ese es el amor que generó”.

“Estos 100 años no encuentran con la Argentina que ella hubiese soñado”

Eva Cura también dialogó con Infoeme y dejó su reflexión a 100 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón: “en el marco actual habría luchado seguramente tratando de resolver las situaciones del peronismo. La parte política la hacía Perón, pero la segunda parte política la hacía Eva”.

“La reflexión que me queda es que estos 100 años no encuentran con la Argentina que ella hubiese soñado, pero encuentra un grupo de militantes importante dentro del peronismo que está haciendo todo lo posible” agregó.

Cura señaló que “desde Peronismo olavarriense reflexionamos siempre en eso. Falta para ver el candidato, pero creo que Eva no hubiese permitido que nosotros hubisemos estado apurados para resolver, porque si resolvemos mal doblemente perjudicado nuestro país y nuestra gente”.

Una se pregunta ante cada situación o decisión profunda ¿qué haría ella si estuviera en mi lugar?

La actual concejal de Unidad Ciudadana, Alicia Almada, comentó que en su infancia: “fue en principio una mujer que vi en un cuadro que estaba en mi hogar, mamá era muy radical y papá muy peronista, así que había unas lindas discusiones políticas en mi casa acerca de los personajes de la época” y agregó “mucho después cuando ingresé en la vida académica la conocí profundamente a través de los libros de historia, y desde ahí comenzó mi admiración por su origen humilde, una mujer de una belleza increíble y el tremendo coraje que tuvo para desafiar las costumbres de la época”.

“Evita trabajó mucho para el colectivo de mujeres, fue rompiendo esa lógica de lo que fue en aquel entonces la sociedad de beneficencia, que daba la oligarquía las migajas para los más humildes, y ella desde otra lógica pensó para el colectivo y otorgar derechos, como el voto” resaltó.

Almada expresó que “siempre me impactó su vida corta, y en esa vida corta el gran compromiso por lo social. Con el tiempo hay algo que me sigue impactando y es cómo cosechó amores y odios, sobre todo los que llevaron a profanar su cuerpo después de la muerte. Hoy en día comprendo y resalto la importancia de tener viva su imagen”.

La concejal explicó: “siempre políticamente es una guía y un ejemplo de la lucha que llevó adelante. Siempre una se pregunta ante cada situación o decisión profunda ¿qué haría ella si estuviera en mi lugar?”.

Almada concluyó en que “la mejor manera de homenajearla es trabajar en la vida cotidiana por los derechos de las mujeres y los niños, y todo el pueblo argentino”.

“Fue una mujer real que vivió, sufrió, amó y murió por su pueblo”

Alicia Tabarés, ex diputada provincial, indicó: “este centésimo aniversario es muy importante porque invita a la reflexión. En mi historia personal significa mucho, porque cuando era niña fue el apogeo de Eva y solo se hablaba de ella: su amor por los humildes, su exquisita sensibilidad y su entrega total a su semejantes. Fue un ejemplo su vida política”.

También expresó que “los sueños de Evita en su centenario aún resta cumplirlos todavía, y que la acción solidaria ha quedado no solo inconclusa, sino en pausa” y agregó “marcó un hito en su lucha por los derechos de la mujer, la que hoy surgen no solo en nuestro país, sino también en el mundo, pero es indudable que Eva señaló con fuerza el camino”.

Tabarés finalizó señalando que “es importante que no la convirtamos en un mito. Fue una mujer real que vivió, sufrió, amó y murió por su pueblo”.