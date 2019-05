Conflicto Loma Negra en Barker: “Los trabajadores estamos esperando los telegramas”

Tras varias idas y vueltas y un mes de incertidumbre en el marco de la conciliación obligatoria (que finaliza este lunes), trabajadores de Loma Negra con sede en Barker insistieron en la preocupación por la posible pérdida de sus puestos laborales, dado que la empresa habría planteado la “necesidad” de despedir a 100 empleados de su planta fija.

En diálogo con Infoeme, el secretario general de AOMA Barker, Martín Isasmendi, señaló que todas estas semanas han sido difíciles: “estamos resistiendo. La empresa amenazó con que iba a echar, aunque no concretó nada”.

En este sentido, indicó que “lo único que ofreció fueron traslados hacia Olavarría, Frías y Zapala. Le venimos diciendo a los trabajadores que no acepten esas cosas, por suerte la gran mayoría no aceptó. Encima hay cuestiones mentirosas” dado que “Alejandro Santillán de AOMA Olavarría presentó quejas hacia Loma Negra respecto a que vayan trabajadores de Barker a ocupar puestos de trabajo en la ciudad de Olavarría”.

“Lo razonable, porque no le puede trasladar el impacto de una decisión que quieren tomar en una planta de otra ciudad hacia Olavarría. La misma situación sucede en Frías, en Catamarca, incluso trabajadores fueron de acá para trabajar allá y no se incorporaron dado que no hay una resolución respecto al tema”.