Un auto y una moto protagonizaron un choque

Fue en la tarde de este viernes, en el cruce de calles Cortés y Amparo Castro. Una ambulancia del SAME atendió a un niño ocupante del rodado menor.

En la tarde de este viernes, un auto y una moto protagonizaron un accidente en la esquina de Cortés y Amparo Castro.

Según testigos que presenciaron el choque, un Renault Logan que circulaba por calle Cortés fue embestido por una motocicleta Appia 110 cc que circulaba por Amparo Castro, sector donde es doble mano.

El impacto fue en el lateral izquierdo del Logan, y producto del choque una ambulancia del SAME atendió a un niño que viajaba en la moto, aunque por suerte no tuvo heridas y no hubo necesidad de ser trasladado.

El tránsito rápidamente fue liberado y se puede circular con normalidad por la zona.