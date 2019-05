Tras la interesante convocatoria en el salón de Soeco por la charla “Hacia un programa municipal de viviendas”, quedaron conceptos acerca de los dichos de los disertantes: el organizador, Federico Aguilera (candidato a Intendente), Luciano Scatolini, impulsor de la Ley de Hábitat, el ex concejal y arquitecto Marcelo Urlézaga, y el diputado Avelino Zurro, quien tiene una experiencia en el tema en su distrito, Pehuajó.

Zurro, justamente, fue el primero en señalar que “el Estado tiene que ser el regulador en materia de suelo, porque se produce una tensión natural entre el mercado y la tierra y los intereses de los propietarios”.

“No conozco a detalle el caso de Olavarría, pero cuando existen crecimientos hay una tensión con propietarios. Ahí es donde el Estado tiene que regular para ganar, nadie pretende sacarle algo a alguien de una manera que no corresponda. Hay modos y herramientas para que los propietarios de la tierra, que son propietarios por distintas razones obtengan una rentabilidad por esas tierras, pero que también haya una distribución por la inversión que el Estado hace”.

Aguilera, en tanto, explicó cuál es el caso en el barrio ETA, en Sierras Bayas: “es un caso paradigmático para observar cual ha sido la voluntad por parte del Gobierno Municipal en avanzar en un plan de viviendas”. Señaló que “hace ya dos años que venimos insistiendo, trabajando, organizando gestiones, donde los vecinos se han organizado, y todavía no hemos tenido un desenlace de esta situación. El Municipio ha argumentado que se han realizado todos los pasos necesarios que le corresponde al Departamento Ejecutivo y que ahora depende del área provincial dar las respuestas para ir avanzando con la urbanización de estos terrenos, y que la problemática es que los planos no han sido aprobados. Hace dos años que no tenemos una respuesta”.

Tal es así, que confirmó que en Olavarría “una de las principales problemáticas que se presentan es la vivienda, por eso es uno de los ejes centrales que vamos a trabajar en nuestro plan de gobierno”.

En números, “hay un déficit de 4.000 viviendas que estarían faltando para poder suplir la necesidad que hay habitacional en todo el partido de Olavarría, pero cuando hablamos de planificación urbana no solo hablamos de la necesidad habitacional de reducir el déficit, sino que también lo vemos como una oportunidad para generar empleo genuino en todo el Municipio”.

“El rubro de la construcción de viviendas es uno de los que más mueve los circuitos productivos de toda la economía, lo charlábamos con Marcelo que representa casi el 50% de los rubros que mueven el PBI de un país. El desarrollo de un plan de viviendas Municipal significaría generación de trabajo para todos los sectores, desde el albañil hasta el transporte. Por eso creemos que es importantísima la implementación de este plan”.

Scatollini, en tanto, explicó que este fenómeno de falta de viviendas “es estructural y vienen desde hace muchos años, pero tiene que ver también con la informalidad, y esa informalidad en el mundo crece mucho más que quienes acceden a un espacio formal donde vivir”.

“La posibilidad de acceder o no a una vivienda la va delineando el mercado inmobiliario, entonces si el Estado no tiene una capacidad regulatoria a partir de acciones concretas que puedan ir modificando las lógicas en las que opera el mercado, las posibilidades de acceso son solo a sectores que pueden dar una participación a través de las leyes del mercado”.

En este punto, criticó al macrismo: “las acciones como el Procrear u otros programas de mejoramientos de vivienda que antes se realizaban se fueron corriendo y desapareciendo, y quedó solamente el mercado. Si estuviste cuatro años sin hacer una propuesta concreta en el acceso a las viviendas más que los UVA, son cuatro años de pérdida de poder ir emparejando la demanda con la oferta e ir bajando la informalidad”.