“Es una alegría poder trabajar para devolverle la dignidad los argentinos”

Este sábado, a través de la cuenta de twitter de Cristina Fernández, se conoció a los precandidatos que integrarán la fórmula presidencial de Unidad Ciudadana. El exjefe de Gabinete Alberto Fernández será precandidato a presidente y Cristina Fernández a Vice.

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las PASO" anunció la senadora y precandidata a Vice.

Fernández contó que la senadora nacional y ahora compañera de fórmula, Cristina Kirchner, le ofreció la postulación el miércoles pasado.

En un programa radial, el precandidato declaró: "Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento". Además, en el contexto del anuncio de la expresidenta, sostuvo: "me llamaron todos, desde Tinelli en adelante".

A través de su cuenta de Twitter, agradeció los mensajes de apoyo que le llegan de las principales figuras políticas del peronismo, entre ellos a varios gobernadores.

"Todos juntos vamos a trabajar para sacar a Argentina de la postración", dijo al agradecer el acompañamiento del tucumano Juan Manzur.

En tanto, le dijo a Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que es "una enorme alegría de poder trabajar juntos para devolverle la dignidad a los millones de argentinos y argentinas que este gobierno ha sumido en la marginalidad y la pobreza".

Finalmente, a Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, le manifestó que "ahora es con todos y todas. Juntos vamos a devolverle el trabajo a los que lo han perdido y vamos a evitar que se deteriore la calidad del empleo".