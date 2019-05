Massa: “Tengo respeto por Alberto”

"Tengo respeto por Alberto (Fernández), la etapa que viene necesitará mucho diálogo y me van a encontrar en ese camino” comenzó Sergio Massa ante el sorpresivo enroque de Cristina Kirchner de bajarse de la candidatura a presidente y proponer en su lugar a su ex Jefe de Gabinete, con ella como vice.

El precandidato a presidente de Alternativa Federal (AF) se enteró de la novedad cuando estaba en línea con el programa Sábado Tempranísimo de Radio Mitre, previo a salir al aire. "Me acabo de enterar de la fórmula, así que no puedo hacer especulaciones con eso", dijo sorprendido.

"Alberto trabajó mucho alrededor de nuestro espacio y tenemos una mirada crítica. No creo que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior, y eso no cambia", apostó el también ex Jefe de Gabinete de Cristina.

Massa también contó que le mandó este sábado una segunda carta al presidente Mauricio Macri sobre la convocatoria al acuerdo con la oposición.

"Se la envié hace un rato, y más que esperar yo una respuesta creo que los argentinos la esperamos", confió el ex intendente de Tigre, quien afirmó en su mensaje a Macri que el llamado al diálogo "fue marketing para el FMI".

La primera carta de Massa al Presidente había sido enviada el 6 de mayo y según el dirigente, no obtuvo respuesta. En la segunda, según un comunicado difundido por los equipos de prensa del referente de AF, pidió que Macri "reconozca su fracaso y las graves consecuencias de sus decisiones y políticas".

Fuente: Clarín