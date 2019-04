Ferro ganaba, no lo aguantó y se vuelve de La Pampa con un empate

Ferro y All Boys abrieron los Cuartos de Final del Torneo Regional con un empate 2 a 2 en Santa Rosa.



El "carbonero" empezó de la mejor forma, se puso en ventaja rápidamente a través de Barbieri que encontró su primer gol a los 12 minutos de iniciado el pleito y sobre el cierre del primer tiempo,otra vez el goleador, puso el 2 a 0.



Otra fue la historia en el complemento, All Boys fue el dominador y con un gran tiro libre de Hernández a los 6´ encontró el descuento; pero no se conformó, fue por más y a los 36 de la segunda parte, Barreiro puso el resultado final.



Quedó tiempo para más y sobre el cierre llegaron las expulsiones, Benítez y Campos se fueron expulsados en el equipo guiado técnicamente por Mauricio Peralta, mientras que Ramírez dejó la cancha antes para los pampeanos.



Nada está dicho en la serie de Play-Off de la Región Pampeana Sur que tendrá su segundo y último partido en el Domingo Colasurdo el próximo domingo.



Síntesis All Boys – Ferro:

Estadio: Doctor Ramón Turnes

Árbitro: Morón Franco

All Boys (2): Boto, Díaz (Ceccani), Roque, Quiroga, Hernández, A.; Ramírez, Tomás Arzer, Hernández, T., Gutiérrez (Fensel), Barreiro, Del Río (Lucero). DT- Mauricio Rambur.

Ferro (2): Báez; Sáenz Buruaga, Benítez, Ay., Raponi, Borda, M., Borda,G., Vivas (Benítez, A.), Pablo Mujica (Ramírez), Candia (Campos), Carrizo, Barbieri. DT- Mauricio Peralta.

Amonestados:

Expulsados: Ramírez en All Boys; Campos y Benítez, Ay. En Ferro

Goles: Hernández, A. y Benítez e/c en All Boys; Barbieri -2- en Ferro