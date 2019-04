Asumió Daniel Otero como nuevo jefe de la Departamental de Azul

En la tarde de este jueves se realizó el cambio de jefe en la Jefatura Departamental de Azul. Daniel Otero asumió el mando, lugar que dejó el saliente Comisario Mayor, Raúl Araneda.

Sobre el nuevo rol que desempeñará, Daniel Otero expresó que “Venimos con todas las expectativas a este gran desafío que es la Jefatura Departamental y vamos a seguir bajo los lineamientos que el mayor ha realizado hasta ahora, con este equipo de trabajo que es muy bueno para que Azul tenga la mejor prevención, una respuesta rápida para la gente y que la policía pueda acercarse al ciudadano”.

Respecto a los lineamientos con los cuales se desempeñará aseguró: “Vamos a trabajar en todos los rubros, narcotráfico, robo, asalto. Operacionalmente vamos a seguir los lineamientos del comisario mayor que ya han sido planteados y han dado muy buenos resultados así que seguiremos trabajando con el personal en ello”.

También se refirió a la situación de Olavarría, sobre lo que dijo: “Me informaron lo que pasa con Olavarría, vamos a hacer un mapa del delito, vamos a mirar bien dónde se puede volcar la máxima prevención y el personal en la calle para tratar de revertir eso mes a mes en forma pasiva”.

De la asunción participó Sandra Roncallo, superintendente de la región interior centro que en primer lugar se refirió al jefe saliente, Raúl Araneda, al respecto dijo: “Son muchas horas de trabajo, profesionalismo con mucha capacidad de transmitir sus conocimientos al personal sub alterno. La verdad que es un honor que se vaya como se debe ir un jefe, con dignidad por la clase de persona que es y honrando a nuestra institución”.

En tanto que el jefe saliente Raúl Araneda se refirió al cierre de una etapa: “Me siento muy orgulloso de haber pasado por esta zona, si bien he trabajado en otros lugares, la calidad humana de Azul y Olavarría me recuerda a lugar de donde vengo”.

En todo momento Araneda se mostró agradecido por el apoyo de los distintos sectores y así lo expresó: “Fue un placer conocer a la ciudadanía, el apoyo del poder político, del poder judicial, saludar además al Fiscal General Sobrino, Moyano, Bilbao que se acercaron y con los que hemos trabajado, y al personal, un excelente grupo humano, la superioridad que me apoyo. Fue muy grato trabajar acá”.

Las últimas palabras estuvieron en la voz de la superintendente de la región interior centro que hicieron referencia al flamante titular de la Departamental Azul de la Policía de la Provincia, Comisario Inspector Daniel Otero, “Es un comisario inspector que siempre trabajo en la calle tratando de ejercer el mayor control y acompañando al personal, hoy en día los jefes necesitamos estar en la calle acompañando al personal, se terminó la imagen de los jefes que están adentro, la realidad está afuera y ahí tenemos que estar todos”.