Massa presentó “10 Compromisos por la Argentina”

El último martes en La Rural, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, presentó algunas políticas de Estado denominadas “10 Compromisos por la Argentina”.

Massa comenzó el acto recordando que un día como hoy se producía el desembarco en las Islas Malvinas. “Quiero que juntos, recordemos con respeto y con cariño a todos los combatientes, los que dejaron su vida en Malvinas, y a los que hoy todavía luchan por tener el reconocimiento que merecen”.

A continuación, Massa compartió reflexiones que viene trabajando junto a su equipo, y señaló que “el Gobierno lleva un tiempo diciendo que el problema somos los argentinos y argentinas, que el problema es la Argentina. Miran a un costado, le echan la culpa a “décadas de fragilidad y atajos” y se lavan las manos, no se hacen cargo de su fracaso. Esa es su estrategia”, indicó.

“El problema no es la Argentina. El problema es Macri y el camino que eligió para la Argentina. Un mal camino. Un camino equivocado. Un camino que es sólo para muy poquitos. Fracasó Macri, no fracasaron los argentinos. Macri, caprichoso y soberbio, dice que ´no hay otro camino, que es por acá´ y que ´hay que acelerar´. Pero nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otras soluciones, que hay alternativa”.

Luego, Massa enumeró los 10 compromisos, siendo el primero el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad inclusiva: “Vamos a poner al trabajo y a la producción en el centro de la escena”. El segundo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. “Porque creemos que la tendencia al empobrecimiento y la desigualdad es crítica, alarmante e inconcebible. No podemos ni tenemos que permitirnos este nivel de pobreza. Las mejores herramientas para combatirla son el trabajo y la educación. No hay otra. Más trabajo, menos pobreza”sostuvo.

El tercero, la educación de nuestros niños y jóvenes. “Creemos que la educación es la herramienta que construye movilidad social por excelencia. Todos los argentinos y argentinas —sin importar dónde nacen, sin importar su situación socioeconómica— tienen que tener las mismas posibilidades de acceso a una educación de calidad. Una educación pública, libre, gratuita, e inclusiva”. El cuarto, es el compromiso con jubilados y jubiladas: “Un país que no cuida de sus mayores es una nación sin futuro, sin norte, sin alma. Hoy, tenemos un Gobierno insensible que los maltrata, que cree que son un número. Tenemos la jubilación mínima más baja de los últimos 10 años y remedios que valen tres veces más. Así no hay jubilado que aguante. La reforma previsional que aprobaron a fines de 2017 fue un recorte brutal”.

El quinto, el compromiso con la seguridad y la justicia. “Creemos que hay que modernizar los sistemas de seguridad y justicia para proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos, para dar paz y tranquilidad. Creemos, firmemente, que hay que incorporar a los gobiernos locales y fomentar el desarrollo de programas locales de prevención del delito y la violencia” explicó.

El sexto, el compromiso con la igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista.“ “Creemos que la igualdad de género es un derecho humano y, también, una oportunidad. El séptimo, el compromiso con el medioambiente: “Creemos que el desarrollo tiene que, sí o sí, ser armónico con el medioambiente. Tenemos que activar y ponernos serios si queremos dejarles a nuestros hijos una Argentina más sana, limpia y sustentable. El octavo, es el compromiso con la Argentina federal: “Tenemos que impulsar las economías regionales conectando al país con trenes, puertos, centros de transmisión logística y llevando Internet a todos los rincones del país” .

El noveno, es el compromiso con un Estado eficiente y transparente: “El buen funcionamiento del aparato estatal no es un lujo, sino un artículo de primera necesidad para resolver demandas económicas, políticas y sociales. Y el décimo, el compromiso con el trabajo de calidad, porque “creemos que la dignidad del esfuerzo y el trabajo es la que trae alegría y satisfacción a las familias. La dignidad del pan llevado a su mesa por el jefe o la jefa de hogar”.