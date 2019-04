Daii Yará: “Tenemos el espacio para ensayar y no podemos usarlo”

Los corsos oficiales 2019 terminaron en febrero. La fiesta de tres noches en el corsódromo “Gabriel Antononio” se fue apagando. Sin embargo, las agrupaciones artísticas saben que el carnaval se celebra en verano pero se prepara durante todo el año.

Quejas de vecinos, un malestar que se habría originado a raíz de incumplimientos de los horarios determinados para los ensayos por parte de algunas agrupaciones y resquemores que atravesaron los preparativos de la celebración continúan sin una solución.

Ante este panorama, Pablo Bravo director de la comparsa Daii Yará manifestó la preocupación compartida con otras agrupaciones: “En ningún horario podemos ensayar, es una lástima. No digo todos los días, pero al menos una vez por semana nos seguíamos juntando para trabajar para superarnos en nuestras presentaciones”.

Contó que desde el área de Cultura municipal les advirtieron que estaba “totalmente prohibido ensayar en los galpones después del carnaval”.

Señaló que si bien están agradecidos a la ayuda económica que les brinda el municipio “necesitamos ensayar para mejorar la calidad de las presentaciones”.

Además resaltó el trabajo que se realiza con los chicos del barrio y de otros sectores de la ciudad: “Nosotros no hacemos nada malo, no queremos molestarlos. Estamos haciendo un trabajo social. No cobramos ninguna cuota ni nada, al contrario tratamos de ayudar a los pibes que andan en la calle para que tengan un lugar, un espacio”.

El reclamo de los vecinos

Pablo contó que el malestar con los vecinos no es nuevo y reafirmó que “nosotros no queremos molestarlos ni joderlos”.

Indicó que los vecinos se movilizaron, juntaron firmas y concurrieron a la Defensoría del Pueblo para reclamar por “ruidos molestos” en la zona. Ante esta situación señaló que “nos gustaría poder tener una charla con los vecinos, tener una reunión para poder llegar a un acuerdo”.

“Mi agrupación siempre respetó el horario de ensayo de 18 a 20.30. Ellos por ahí no saben que las agrupaciones son muchas entonces hay ruido todos los días, es entendible pero estaría bueno que se trate este tema porque nosotros necesitamos ensayar”, afirmó.

Tenemos el espacio para ensayar y no podemos usarlo. No queremos estar pensando en que nos van a multar.

La voz del municipio

Infoeme consultó fuentes municipales quienes se mostraron al tanto del tema e indicaron que durante el verano hubo situaciones conflictivas respecto a los ensayos.

“Se midieron los valores de ‘contaminación acústica’ y dieron por encima de los valores permitidos en la ordenanza”, aseguraron. Esta situación podría derivar en que si alguna persona realiza una denuncia por este tema, el municipio debería suspender el ensayo y multar a las agrupaciones. Afirmaron que no es la intención llegar a esa instancia.

Respecto a la medida que implica que las agrupaciones no puedan ensayar en el lugar indicaron que “la intención es buscar diferentes espacios públicos donde puedan ensayar de forma alternada todas las agrupaciones”.

¿Todo el año es carnaval?

Pablo describió el panorama que enfrentan al ensayar en otros lugares. Primero la imposibilidad de muchos integrantes de movilizarse a lugares alejados de su barrio y segundo y principal: el frío.

“Los pibes salen de la escuela a las seis de la tarde los queremos citar para ensayar y no podemos ir a un parque a la noche con el frío que hace. Incluso algunas chicas tienen hijos chiquitos y los llevan a los ensayos, no nos podemos morir de frío siendo que ese espacio se hizo especialmente para eso”, señaló.

Insistió en la necesidad de ensayar al menos “un par de veces antes de cada presentación”. Por ejemplo, contó que en el mes de junio fueron invitados para representar a Olavarría en un encuentro en Punta Alta y que además “tuvimos un montón de presentación en otras ciudades. Eso es fruto del trabajo que se hace durante todo el año, del ensayo, los trajes, las carrozas. Para lograr eso necesitamos ensayar”.

Por último quiso dejar en claro que no quieren tener un enfrentamiento con los vecinos: “Yo también tengo familia y no quiero joderlos, creo que las dos partes tenemos razón. Me gustaría que el tema se pudiera tratar en el Concejo Deliberante o que el municipio pueda generar una reunión para terminar en buen puerto”.