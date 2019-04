Ricardo Moreno: “este acompañamiento es una caricia al corazón”

Tras el emotivo acto en homenaje a los ex combatientes de Malvinas, uno de ellos, Ricardo Moreno, dio un balance de todo lo acontecido desde la vigilia, hasta la noticia de que dos de los veteranos de guerra podrán viajar a las Islas a homenajear a los soldados caídos.

En primera instancia, Moreno destacó que “este año ha sido un poco diferente, ha acompañado muchísima gente. Es una caricia al corazón, al alma, este acompañamiento en un día tan conmemorativo para todos los argentinos”.

Indicó, además, que “es un día de reflexión, de juntarnos, analizar lo que pasó en ese momento. Recordemos que el contexto social era otro. Pasaron cosas muy delicadas y fueron momentos muy difíciles”.

Tras señalar y reiterar que “por suerte la sociedad está acompañando”, se refirió a la novedad de que dos ex combatientes viajarán a las Islas en octubre “algunas cosas se van dando. Yo ya había ido a Malvinas. Si no hay nadie obvio que me gustaría volver. Veremos cómo se da esa charla y ver quién va. Hay unos cuantos anotados pero no faltará oportunidad para volver a Malvinas, es un lugar muy querido por los que estuvimos combatiendo en ese año” opinó.

Con respecto a la vigilia para esperar la fecha conmemorativa, Moreno resaltó que fue “muy emocionante, como todos los años. Estamos tranquilos, pude formar una familia, tengo hijos, hace poquito mi hijo tuvo un hijo y ya soy abuelo, los años se van”.

“Son momentos de reflexión. Más distendidos pero el dolor, la emoción y las lágrimas siempre van a estar presentes. Es difícil. El minuto de silencio, recordar a nuestros compañeros muertos, es heavy”.

A diferencia de otros años, Moreno insistió en el importante acompañamiento: “nos acompañó mucha gente, en redes sociales nos escribieron, en la calle, agradecidos a los medios por el acompañamiento de siempre. Es una caricia al corazón”.

“Hay muchas historias, muchas por contar, compañeros que recién ahora se están abriendo a dar a conocer su experiencia, y creo que hay que contarla, porque no nos puede volver a suceder como sociedad” finalizó.