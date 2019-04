Cambio Climático: “creo que Argentina está sin rumbo”

El docente de la Facultad de Ingeniería, Ing. Gabriel Blanco, volvió hace unos días de Edimburgo donde el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas se reunió para comenzar a elaborar el sexto informe de Evaluación. Se trata de un documento científico que cada tres o cuatro años hace un detallado panorama del cambio climático mundial. La primera reunión se hizo en Escocia, y Blanco asistió como parte de la comitiva argentina. A su regreso reconoció que hay voluntades nacionales para revertir la situación pero que en términos generales, “Argentina está sin rumbo”.

Hace años ya que el investigador forma parte del IPCC, junto a 600 expertos de todo el mundo. El objetivo es llegar, con la revisión constante de expertos externos y gobiernos, a un informe que en cada país sirva de base para impulsar políticas ambientales. “Por eso es tan interesante, porque es un trabajo que lleva años y tiene un consenso enorme”, sostiene Blanco.

En el documento anterior trabajó en el apartado que analizaba las causas de las emisiones de gases que a su vez, son causales del cambio climático. En esta oportunidad, aportará en el capítulo sobre tecnología, “cómo puede sumar a la solución del problema, pero cómo puede ser un problema más”, señaló el docente de la FIO. “La idea es analizar qué aporte tecnológico se puede hacer, pero también los efectos colaterales de ese desarrollo”, detalló. El informe estará listo para noviembre del 2021.

El panorama nacional

En este contexto, Gabriel Blanco sostuvo que las noticias no son buenas: “Hay países que están tomando el cambio climático con mucha liviandad, no lo ven como un problema”, aseguró. “Otros, casi peor, lo toman como oportunidad para hacer negocios. Por ejemplo, en aquellas zonas donde por condiciones climáticas cambiantes surgen ciertas enfermedades, las farmacéuticas se frotan las manos”, señaló el director del Programa Institucional ECO FIO.

Y hay países como el nuestro que no sé qué están mirando criticó el investigador

“Hay un grupo de gente que trabaja en estos temas y por suerte crece cada vez más”, destacó sobre el escenario nacional, “pero que cuando hablás con los funcionarios la distancia es tremenda”. Blanco resaltó que en el área de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente (ex Ministerio desde septiembre del año pasado), “hay gente que quiere avanzar, tomar medidas, pero trabajan de forma aislada. Porque así como equipos de este mismo gobierno están preocupados por hacer las cosas bien, tenés la Secretaría de Energía que está mirando Vaca Muerta, o más allá, ahora se abrieron las licitaciones para explotar petróleo y gas en el Mar Argentino”, contrastó.

El experto de la Facultad de Ingeniería, que en la Segunda Jornada de Desarrollo Territorial brindó un panorama regional de las energías renovables, cree que “Argentina está en ese punto sin rumbo. Parece que si hay que hacer plata vendiendo petróleo, el Cambio Climático no importa nada. Al menos eso es lo que se puede leer”, dijo, exceptuando las voluntades existentes. “En el área de Agricultura, por ejemplo, no se mueve un dedo a pesar de que la agricultura es la segunda causa del Cambio Climático, con el modelo actual”, aseguró, y en este punto se refirió a la deforestación, que está asociada a la Argentina para expandir la frontera agrícola. “Y no pasa nada, se aprobó una Ley de Bosques, hay iniciativas de ambiente para otorgar fondos para que la gente no deforeste, pero por otro lado tenés al gobernador de Salta, Urtubey, que más allá de la ley saca decretos puntuales que otorga permisos para deforestar. Un gobernador que intenta ser presidente del país, además”.

A pesar del panorama que se muestra algo desolador, Gabriel Blanco asegura que vale la pena trabajar para revertir la situación. “Para mi vale totalmente la pena. Nuestro rol en la Universidad, además de presentar informes y discutir con los decisores es formar profesionales, transmitir el qué es lo que está pasando a estudiantes desde la Facultad o a la comunidad en jornadas como la de Desarrollo Territorial, luego cada uno que recoja el guante”, sugirió Blanco, que además de participar de iniciativas internacionales, trabaja en otras locales, como el Polo de Energías Renovables y Tecnologías Ambientales que en Olavarría reúne a sectores universitarios, empresariales y políticos.

