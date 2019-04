Cartelera nueva en Flix Cinema Olavarría

La cartelera de Flix Cinema Olavarría -ubicado en el complejo Walmart- cuenta con nuevas propuestas y desde Infoeme te las acercamos en detalle.

Las películas estarán disponibles desde este jueves hasta el miércoles 24 del corriente mes.

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (EE.UU / Terror / +13)

TODOS LOS DÍAS: 20 HS (Dob) / 21:45 HS (Sub) / 23:30 HS (Sub)

La Llorona. Una leyenda. Una aparición horrible, atrapada entre el cielo y el infierno, sellada por un destino terrible que ella misma se provocó. La sola mención de su nombre aterroriza al mundo desde hace varias generaciones. En vida, ahogó a sus hijos en un río violento durante un ataque de celos y furia, y luego se tiró, mientras los lloraba. Ahora, sus lágrimas son eternas. Y también letales; quien escuche su llamada mortal en la noche, está condenado. La Llorona se desliza entre las sombras y se alimenta de niños, desesperada por reemplazar a los suyos. Con el paso de los siglos, su deseo es cada vez más voraz... Y sus métodos, cada vez más aterradores. En la década de 1970, en Los Ángeles, La Llorona acecha en la noche... y a los niños. Una trabajadora social ignora la inquietante advertencia de una madre afligida acusada de poner en riesgo a su hijo. De pronto, ella y sus hijos se ven arrastrados a un mundo supernatural y aterrador. La única esperanza para sobrevivir a la ira mortal de La Llorona pueden ser un cura decepcionado y el misticismo que profesa para mantener el mal a raya, en los límites entre el miedo y la fe. Cuidate cuando oigas su lamento espeluznante: ella hará todo lo posible por llevarte a la oscuridad. Porque su angustia no tiene consuelo. Su alma no conoce la clemencia. Y no podrás escapar de la maldición de La Llorona.

PARQUE MÁGICO (EE.UU / Infantil / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 18 HS

JUE, VIE, SAB Y DOM: 16:15 HS / 18 HS

June es una nena con una gran imaginación. Le gusta crear parques de diversiones ficticios y mágicos a través de sus dibujos. Un día descubre que uno de sus parques se ha convertido en una realidad y vivirá grandes aventuras junto a los animales que viven allí: un oso azul llamado Boomer, una jabalí, castores, el chimpancé Peanut y un puercoespín.-

DUMBO 3D (EE.UU / Aventuras / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 18 HS

JUE, VIE, SAB Y DOM: 16 HS / 18 HS

Holt Farrier, una ex estrella de circo que deberá enfrentar cambios en su vida al regresar de la guerra. El dueño del circo, Max Medici, le pide a Holt que se ocupe de un elefante recién nacido, cuyas enormes orejas lo convierten en el hazmerreír de un circo en aprietos. Pero cuando los hijos de Holt descubren que Dumbo puede volar, el emprendedor V.A Vandevere y la acróbata aérea Colette Marchant entran en escena para convertir al elefante en una verdadera estrella.

CEMENTERIO DE ANIMALES (EE.UU / Terror / +13)

TODOS LOS DÍAS: 20 HS (Dob) / 21:45HS (Sub)

Nueva adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen King de 1983, y que tuvo una primera versión en 1989.

Louis, su esposa Rachel y sus dos hijos, Gage y Ellie, se mudan a una casa rural donde son bienvenidos e ilustrados sobre el inquietante 'Pet Sematary' ubicado cerca de su casa. Después de la tragedia de que su gato sea asesinado por un camión, Louis recurre a enterrarlo en el misterioso cementerio de mascotas, que definitivamente no es lo que parece ya que demuestra a los Creed que a veces, el muerto es mejor.

AFTER (EE.UU / Romántica / +13)

TODOS LOS DÍAS: 23:30 HS (Sub)

Basada en una novela fan fiction. Sigue la historia de Tessa Young, una chica que está comenzando su primer año en la universidad y conoce a Hardin Scott, un chico con un misterioso y oscuro pasado. El primer encuentro generá un rechazo en ambos, pero cuando los polos opuestos se unan, todo cambiará.