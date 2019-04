Lo dijo María Elisa Risé, la Secretaria Gremial de SUTEBA Olavarría en referencia al incumplimiento de pago por parte de la Provincia a suplentes y provisionales. Presentaron un listado de los afiliados y no afiliados que no percibieron sus haberes en el Consejo Escolar para que lo eleven a la Dirección General de Escuelas. Solicitan que se disponga una nueva fecha de alcance.

“Hay 75 docentes que denunciaron que no cobraron, sabemos que hay más”

En Olavarría son varios los casos de docentes, tanto en cargo suplentes como provisionales que no cobraron sus haberes correspondientes al mes de marzo y ante esta situación Infoeme dialogó con la referente de SUTEBA María Elisa Risé.

“Esto viene del día de cobro, el viernes 5 de abril en el que empezaron a caer los afiliados al sindicato con la noticia de no haber percibido el salario, en principio parecía que era con los suplentes, pero no también los provisionales” contó Risé.

Ante esta situación llevaron adelante la presentación del “primer listado” en el Consejo Escolar en cuanto a la respuesta de la Provincia informó que “apareció una comunicación de la Dirección General de Escuela que el viernes 12 iba a haber una liquidación por alcance -en ocasiones se dispone un tipo de liquidación adicional a la del sueldo cuando hay que subsanar errores-“.

En referencia a los reclamos que recibieron en el sindicato contó: “Nosotros presentamos un listado de 50 personas el lunes pasado y hoy son 75 las que no cobraron y sabemos que hay mucha más gente. En la Provincia son miles los trabajadores que sufrieron esta situación por una diversidad de causales”.

Sobre los docentes en cargos provisionales la referente del SUTEBA explicó: “El docente provisional se desarrolla en un cargo que no tiene estabilidad, pero mientras tanto no lo ocupe el titular permanece y tiene continuidad. En el 2018 apareció la novedad de cargarlos y designarlos hasta el 28 de febrero del 2019 todos los que tomaron cargos en el 2018 se cargaron de esa manera, se cayeron y no cobraron” dijo sobre la situación de casi un centenar de docentes en la ciudad y agregó: “Esto nunca se hizo porque el provisional estatutariamente tiene continuidad en el cargo”.

En el caso de los suplentes destacó que la falta de pago se hizo a “suplentes de hace muchos años que remplazan a personas que están con un cargo de mayor jerarquía. Hoy por primera vez ese suplente no cobró”.

Desde este medio se consultó por los motivos que generaron este error a lo que Risé respondió que “hay una cantidad de situaciones, todas en perjuicio de la liquidación de los haberes de los trabajadores que ya trabajaron ese mes. Es una situación muy irregular y la Provincia tiene responsabilidad”.

“Le pedimos a la presidenta del Consejo Escolar que enviara por fax el listado con los casos que nosotros detectamos y solicitamos que dispongan una nueva fecha de alcance” contó Risé respecto a la solución que aguardan.

Finalmente se refirió a lo que tienen que hacer los docentes que no cobraron su sueldo: “Nosotros estamos tomando reclamos para inscribirlos en los listados con el objetivo que se les liquide lo antes posible el sueldo a los afilados y no afiliados y aún continuamos recibiendo reclamos”.