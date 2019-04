Sucedió en el ascenso uruguayo en los últimos días. Si hay un eventual recital de Los Redonditos de Ricota o el Indio Solari, el nuevo refuerzo del club Villa Española podrá ausentarse y no jugar, previo aviso al cuerpo técnico.

La insólita cláusula de un jugador uruguayo: si toca el Indio, no juega

El Indio Solari es generador de locuras. El fanatismo que tienen por el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no entiende de límites, de fronteras o de lo que se está dispuesto a hacer para presenciar una de sus misas. Y así sucedió con un jugador del ascenso de Uruguay. Renovó el contrato con su club, y le sumó una insólita cláusula: si toca el Indio, no juega.

Se trata de Santiago López, que renovó su contrato con el club Villa Española, que juega en la segunda división del fútbol de Uruguay. Jugará con una condición: si toca el Indio, está autorizado a no hacerse presente en el o los partidos que requiera.

La cláusula indica expresamente que “si durante la extensión de este contrato, el grupo musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o el solista Carlos Alberto Solari —más conocido como el Indio Solari— ejecutan conciertos, el futbolista queda autorizado a ausentarse, previa comunicación escrita al cuerpo técnico con copia a la coordinación deportiva y comisión directiva a los efectos de tomar los correspondientes recaudos”.

La clausula fue aprobada por unanimidad en la asamblea de socios y firmada por el presidente del club, Miguel Romero, el secretario, Sergio Romero y el jugador, Santiago López.

Este club, además, tiene otro dato que lo hace curioso: el cuerpo técnico, los jugadores y los funcionarios de Primera División cobrarán lo mismo, el sueldo mínimo de un futbolista profesional.