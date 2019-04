Liliana Schwindt: “Las medidas son insuficientes y buscan tapar la crisis unos meses”

En declaraciones radiales, la ex diputada nacional cuestionó al Gobierno Nacional por la caída del consumo y por la falta de control a supermercados y grandes empresas de alimentos, que concentran la mayor cantidad de productos en las góndolas. “El Gobierno tiene las herramientas para controlar el monopolio de alimentos, lo que no tiene es la voluntad” dijo.

La ex Diputada Nacional y referente en Consumo, Liliana Schwindt, dio los motivos por los cuales considera que las recientes medidas del Gobierno Nacional son “insuficientes y solo buscan tapar la crisis por unos meses, con fines electorales”.

En declaraciones radiales, Liliana Schwindt cuestionó al Gobierno Nacional por la caída del consumo y por la falta de control a supermercados y grandes empresas de alimentos, que concentran la mayor cantidad de productos en las góndolas.

“No hay ninguna duda de que el Gobierno hoy tiene las herramientas para sancionar la concentración en el mercado de alimentos. Eso se puede hacer hoy sin Ley de Góndolas. El Gobierno tiene la Ley de Defensa de la Competencia y otros recursos para desconcentrar el mercado de alimentos, lo que no tiene es la voluntad de hacerlo, porque negocia con los empresarios amigos”, aseguró la ex legisladora.

Sobre las recientes medidas que anunció Nación para alentar el consumo, Schwindt sostuvo: “El Gobierno anuncia congelamiento de precios por 6 meses, y eso es Precios Cuidados, que supuestamente lo renovaron, pero no controlan a los supermercados para que lo cumplan. Precisamente lo que falta en las góndolas son esos productos y los consumidores estamos obligados a comprar primeras marcas o los alimentos más caros”.

Además, en relación al anuncio de descuentos para adultos mayores en la compra de alimentos, la referente en Consumo recordó que “costó mucho para que los jubilados se acostumbren a usar la tarjeta de débito para adquirir la quita del 15% del IVA y hace 4 meses este mismo gobierno les quitó el beneficio. Y ahora tienen el descaro de comunicar esa medida”.

Y finalizó: “Lo que sucede es que, como tienen que anunciar el nuevo índice inflacionario y el consumo no para de caer, están obligados a darle algo a los consumidores. Pero son medidas insuficientes y solo buscan tapar la crisis por unos meses, con fines electorales”.