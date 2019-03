Dos olavarrienses compitieron en Mar del Plata

Desde el 2 al 4 de marzo pasado, Rubén López y Pablo Fischer compitieron en Mar del Plata entre más de 20 jugadores.

En la “Casa del Ajedrez” se disputó el 2° I.R.T. Sub 2200 “Casa del Ajedrez”, evento que sirvió como clasificatorio para las Finales Argentinas Amateur Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2200.

El torneo se disputó bajo la modalidad del sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador.

Al cabo de siete rondas, resultó ganador el local Sergio Lazzari (ELO 1859) con 6 puntos. Por Olavarría, Rubén López finalizó 9° con 4 puntos, producto de 4 victorias y 3 derrotas, lo cual le valió para adjudicarse la categoría “no rankeados” e ingresar al ranking internacional ELO, en tanto que Pablo Fischer finalizó 12° con 3 unidades, al sumar de 3 victorias y 4 derrotas, perdiendo 65 puntos de ELO.

Fuente: Bernardo Costanzo