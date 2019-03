Estacionamiento y multas: la UCR pidió que se respeten los “45 días de prueba”

Integrantes del Comité de Olavarría de la UCR marcaron la cancha y presentarán este lunes en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución con inquietudes vecinales a raíz de las infracciones que comenzaron a aplicarse con el nuevo sistema de estacionamiento medido.

En diálogo con Infoeme, el presidente del Comité local, Francisco González, indicó que la iniciativa “surge de inquietudes que nos acercaron los vecinos con el tema puntual que son las infracciones. Nosotros lo que planteábamos era que se respeten los 45 días de prueba donde no se iba a sancionar y no se hizo. Se empezó a implementar el 4 de febrero y el 11 de marzo de comenzó con las infracciones, no dan los 45 días ni cerca” sostuvo.

“Lo que establecía la Ordenanza es que si el vecino no estaba bien informado en la utilización del sistema se planteaba la posibilidad de prorrogarlo hasta 45 días más. Nos encontramos con que se han hecho infracciones a vecinos que se creían exentos por vivir en el Microcentro y en ningún momento, cuando hicieron el trámite, se les informó que en las viviendas multifamiliares iban a cobrar el 50% de la tarifa y se enteraron cuando encontraron las infracciones en su vehículo” agregó.

Ante esta situación, precisó que desde el radicalismo “pedimos la posibilidad que durante este tiempo se cobre el 50% de la infracción. ni siquiera estamos pidiendo que se saquen pero está claro que los vecinos no estaban informados” sostuvo.

Respecto al funcionamiento del nuevo sistema, Francisco González opinó: “Todo cambio que nos modifique la rutina diaria nunca va a ser bien recibido. Puede ser favorable en el ordenamiento, que brinde soluciones si podemos adaptarnos a la utilización de la aplicación o la utilización de los puntos de venta – donde se controle que no se cobre un extra- . El sistema era algo que se tenía que mejorar pero que eso no genere un inconveniente para el vecino y no sea con el solo fin de recaudar de la empresa sino que se haga respetando al vecino y a las normas” concluyó.