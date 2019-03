Galli destacó avances para concretar la regularización del Barrio Evita

En la mañana de este sábado, el intendente Ezequiel Galli se reunió con vecinos del Barrio Evita –en la Sociedad de Fomento San Martín del Barrio CECO – para anunciar que “la próxima semana llegarán las escrituras al Municipio y que será el puntapié para que cada uno de ellos comience su propio trámite para obtener el título de propiedad de su hogar”.

El Intendente estuvo acompañado por el subsecretario de Legal y Técnica Luciano Blanco y el Director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Martín Endere.

“Esto es un gran beneficio para las 118 familias que van a poder escriturar su vivienda y tener la escritura de su casa. En septiembre del año pasado hicimos una reunión en este lugar y medio en broma les dije que nos estaban cediendo la escritura de su casa. Eso ya pasó y cada uno de ustedes hizo la cesión de derechos para escriturar esa tierra que no era de nadie y que estaba en un limbo legal”, remarcó el intendente Ezequiel Galli.

Asimismo indicó que “el 20 de marzo Escribanía General de Gobierno nos va a traer las escrituras al Municipio y eso nos permite empezar a trabajar con cada uno de ustedes en la escrituración. Eso va a llevar un tiempo y tiene una sola motivación que es el compromiso de nuestra Gobernadora de que se empiecen a regularizar las situaciones dominiales de los vecinos de la Provincia. En tres años y tres meses entregamos más de 5000 escrituras, es decir que más de 5000 vecinos olavarrienses accedieron a la escritura de su casa y eso para nosotros fue un desafío enorme y también es un orgullo porque en el ranking de la Provincia de Buenos Aires somos el tercer municipio en cantidad de escrituras, después de La Matanza y Almirante Brown”.

“Ya sabemos que la escritura va a estar. Para nosotros como equipo de trabajo el Barrio Evita fue un desafío enorme y me acuerdo de la reunión del año pasado en la que muchos de ustedes me pidieron las cloacas. Y hoy les pido disculpas porque las máquinas están haciendo ruido y podemos decir que las cloacas van a ser una realidad en el barrio en las próximas semanas. Un trabajo que para nosotros también fue un gran desafío. El Barrio Ex Combatientes ya tiene el sistema de cloacas, el barrio Evita tiene las máquinas trabajando para poder conectarse el día que terminemos la obra y dejar de pagar el atmosférico que no es poca cosa”, indicó.

En la reunión con los vecinos, Galli aseguró que “dicen que gobernamos para el centro y esta es una realidad que muestra que no es así. Estamos convencidos de que cada uno de los barrios de Olavarría tiene la misma importancia para nosotros” sostuvo.

El barrio Evita se compone de un total de 125 viviendas y su construcción culminó en el año 1996. Los antecedentes datan de cinco años antes, cuando el Municipio realizó la compra de las tierras pero no contaba con la escritura traslativa de dominio.