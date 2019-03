Matías Morla: “Tenés que salir a ganar o ganar y así nos manejamos nosotros”

Abogado particular pero también una suerte de vocero de Diego Armando Maradona, ni más ni menos que eso, con todo lo que ello implica. Se trata del doctor Matías Morla, quien en la última década ha tenido un rol activo en las causas más resonantes, tanto por el hecho en sí, como lo fue por ejemplo el crimen de Candela Rodríguez, o por las personas implicadas: Moria Casán o Justin Bieber, por solo mencionar algunos.

Sin embargo, en los últimos tiempos se lo ha visto ligado y vinculado a todo lo que rodea a Diego Armando Maradona, un mundo que se vio convulsionado a partir de las denuncias por hijos no reconocidos en Cuba, donde el 10 vivió por varios años. “Juicios de filiación hay tres a la fecha”, explicó Morla. Sobre el cuarto hijo expresó que “está el comentario que es el hijo, pero juicio de filiación no se presentó todavía”. Añadió que el próximo mes viajarán hacia el país caribeño, donde los reconocería.

Morla optó también por narrar algunas precisiones acerca de la causa que se lleva contra Claudia Villafañe, ex esposa y madre de Dalma y Gianina. Al respecto expresó que se encuentra a la espera de un allanamiento que se concretará en los próximos días y que servirá para realizar un inventario de las camisetas para “observar que hay y luego discutir a quien corresponde”. “Espero que lleguen a una solución viable Diego y Claudia porque esto puede traer consecuencias graves para todos”, completó.

Fue en ese apartado cuando trazó un polémico paralelismo en el que ubicó a la ex mujer de Diego Maradona a la par de Cristina Fernández de Kirchner. “No veo la diferencia”, expresó a medida que repasaba las acusaciones sobre una y otra por enriquecimiento y cómo esas situaciones involucraron también a sus hijos.

Sobre la visibilidad y reconocimiento público que otorgan este tipo de casos expresó que “la notoriedad de la causa te hace hacer un trabajo más responsable, porque toma estado público, pero son causas que de una u otra manera son iguales a las del carnicero de acá a la vuelta, el tema es que acá no se puede perder. Si perdés con una causa que no es pública no tiene tanta repercusión, acá tenés que salir a ganar o ganar y así nos manejamos nosotros”, concluyó.