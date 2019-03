Un olavarriense ganó casi 6 millones de pesos con la Quiniela Plus

Un olavarriense ganó casi 6 millones de pesos con la Quiniela Plus, en la jugada del último sábado. El afortunado, sobre quien no se arrojan mayores precisiones por cuestiones de seguridad, aún no se habría presentado a reclamar el premio.

2-4-7-11-14-19-20-23-32-37-52-55-57-70-76-79-92-84-97-99 fueron los números ganadores

El sueño de todo apostador se cumplió para un vecino de nuestra ciudad, quien acertó 8 de los 20 números de la quiniela Plus y ganó la suma 5.933.153 pesos.

La apuesta fue realizada en la agencia 104, ubicada sobre avenida Ituzaingó, a metros del cruce con avenida Pueyrredón.