Cartelera semanal de Flix Cinema

CAPITANA MARVEL (EEUU / Aventuras / +13)

TODOS LOS DIAS: 18:00HS (3D Dob) / 20:00HS (2D Sub) / 20:15HS (3D Dob) / 22:30HS (3D Sub)

Primera entrega de Capitana Marvel, también conocida con el nombre de Carol Danvers (que está interpretada por Brie Larson). Esta película contará los orígenes del personaje, del cual ya se hizo mención en la escena después de los créditos de Avengers: Infinity War.

Carol Danvers cuenta con increíbles poderes: puede volar más rápido que la velocidad del sonido, puede absorver energía para ampliar su poder y cuenta con una gran fuerza y resistencia. Todos estos poderes la ayudarán a enfrentarse a dos peligrosas razas alienígenas que amenazan a la Tierra.-

MALIGNO (EEUU / Terror / +16)

TODOS LOS DIAS: 22:15HS (Dob) / 23:45HS (Sub)

Luego de que su hijo pequeño esté demostrando un comportamiento perturbador, su madre Sarah (interpretada por Taylor Schilling de la serie Orange is the New Black) sospecha que alguna fuerza paranormal puede estar controlandoló.

Para descubrirlo lo lleva a sesiones de hipnosis que revelarán el oscuro ser que se esconde en su interior.-

MIS HUELLAS A CASA (EEUU / Aventuras / ATP)

TODOS LOS DIAS: 18:15HS (Dob)

Lucas (interpretado por Jonah Hauer-King) se encuentra a una perrita en la calle a quién adopta y llama Bella (voz de Bryce Dallas Howard). Un día, persiguiendo una ardilla Bella se escapa de la casa y se pierde. La película sigue la travesía que hará el animal para regresar a su casa, atravesando peligros y conociendo nuevos amigos.-