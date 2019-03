Comenzó la venta de entradas para el Superclásico

Se pusieron a la venta las entradas para el Superclásico entre Boca y River a disputarse en el estadio central del Parque Guerrero.



El partido entre las Reservas de Boca y River se disputará el venidero 22 de marzo y este jueves se pusieron en venta las entradas.



Los valores oscilan entre los $350 y los $800 para el partido superclásico ha disputarse en la ciudad.



Los interesados en adquirir entradas deberán dirigirse a la Secretaría del Club Estudiantes, de 10:00 a 18:00 o a la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría, cita en Dorrego 3226, en el horario de 13:00 a 18:00.



En el Club Estudiantes se podrán adquirir socios y no socios y en la LFO solo no socios.

Los valores son: Platea VIP: No socio $800 - Socio $650; Platea: No Socio $600 - Socio $500 y Populares: No Socio $400 - Socio $350. Los menores hasta 9 años tendrán acceso libre al sector Popular.