La ANMAT prohibió la venta de una leche en polvo

La Administración Nacional De Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en las últimas horas la comercialización de una leche entera en polvo marca Campo de Oro, en su presentación de 400 gramos.

Según informaron, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba detectó que no cumple la normativa alimentaria vigente y no es apta para el consumo. “El valor de materia grasa se encuentra por debajo del límite mínimo permitido para leche en polvo entera y además los caracteres organolépticos no son los característicos”, detallaron.

Específicamente se trata de la “Leche entera en polvo, disolución instantánea, fortificada con vitaminas D y A, marca: Campo de Oro, contenido neto 400g, elaborada y envasada por: Sociedad Cooperativa de Tamberos de la zona de Rosario Ltda".