Encuentro Provincial: “El teatro independiente tiene vida propia”

Dos hermanos de una antigua y encumbrada familia argentina se revuelcan entre las deudas actuales y el pasado florido. Amores y desamores. Viajes en el tiempo. El mundo de Hilario y Rosemunda se desliza. Han tocado fondo. Deben una deuda impagable. Viven desde hace meses en lo último que les queda, un club de barrio abandonado. Aferrados a sus costumbres y a la alcurnia perdida, se muestran incapaces de resolver la situación. Pero algo hay que hacer y alguien tiene que hacerlo.

Esas escenas pertenecen a la obra de teatro “Los Decentes” cuyo elenco olavarriense fue seleccionado para representar a la región séptima en el Encuentro Provincial de Teatro Independiente, tras superar la etapa regional que se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Azul.

La obra cuenta con la dirección de Pablo Fredes, las actuaciones de Ariel Dobler y Fernanda Moraga y la escenografía e iluminación a cargo de Maiky Hatrick. El encuentro estuvo auspiciado por el Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) y en la vecina ciudad organizado por los espacios culturales La Criba y La Salita (Vivero Cultural Otoño Azul).

Fernanda Moraga habló con Infoeme y resaltó “la camaradería y solidaridad entre los grupos”. Participaron elencos de muchas ciudades de la región por lo que se dio espacio a la charla y a la necesidad de compartir similitudes como hacedores del teatro.

“Fue realmente un encuentro, había mucha cordialidad desde la gente que organizaba y de los grupos. Todos hicimos un balance muy positivo y una de las cosas que resaltábamos era que se había logrado el espíritu teatral”, contó Fernanda.

El “hacer” transcurre en distintos lugares, muchas personas viven, resisten y respiran teatro. Buscan estéticas propias, experimentan y trabajan durante horas, semanas, meses.

“Fue decir no estamos solos, no somos los únicos locos. El encuentro lo que termina de confirmar es que el teatro independiente existe, se mueve, tiene vida propia”, afirmó la actriz al tiempo que resaltó: “el CPTI y la ley que está para la promoción del teatro independiente de la provincia le tienen que dar bolilla a esto que está pasando. No pueden hacerse los distraídos. Sobre todo en esta región donde el balance ha sido muy bueno”.

Si bien la idea de la “competencia” no estaba en los planes de los integrantes del grupo fue “sorpresiva” la elección y la devolución del jurado. “Si bien a nosotros nos encanta hacer la obra es una poética bastante particular. Y esa fue una de las cosas que miró el jurado. Nos dijeron que habíamos logrado una poética y que se notaba el esfuerzo, el trabajo en grupo”, contó.

Lo próximo es la participación en el Provincial que se realizará en Pergamino en el mes de abril, donde un elenco representará a cada región. El siguiente paso sería el Nacional de Teatro donde cada provincia tendrá su elenco seleccionado.

“Nosotros estamos súper felices con haber ido a Azul y re felices de ir a Pergamino. Y con eso ya estaríamos, para nuestro grupo, para nuestra obra que la amamos si se da algo mas bienvenido sea, pero el hecho de representar a la ciudad en esta fiesta provincial va a estar buenísimo y nos alienta a seguir laburando”, concluyó Fernanda.

El jurado de la Fiesta Regional de Teatro Independiente estuvo compuesto por Florencia Aroldi, Cristian Palacios e Ignacio Monna y dictaminaron que la obra del grupo Asiseteje de Olavarría resultará elegida en primer lugar. Las obras suplentes seleccionadas fueron: “Flores grises” de Equipo Delta de Azul y “Verdad, la vaca” del Grupo Artecon de Bolívar.

Por otra parte, el espectáculo de Teatro Comunitario “Nicasio Luna, una opereta trunca” del grupo “Los Bufones del Andén” de Olavarría, recibieron una mención especial del jurado.