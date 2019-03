Galli inauguró el ciclo lectivo en escuela Secundaria

El intendente Ezequiel Galli participó este lunes del acto de inicio del ciclo lectivo en la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 del barrio CECO.

Lo hizo junto al secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, el director del establecimiento Diego Cunioli, la inspectora Jefe Distrital Gabriela González, la inspectora de Educación Secundaria Técnica María Laura Salvador, la presidente del Consejo Escolar Maite Salerno y demás autoridades educativas, integrantes de la cooperadora, padres, familiares, docentes y alumnos.

Durante la ceremonia, la inspectora Jefe Distrital Gabriela González destacó: “Hoy iniciamos un nuevo ciclo lectivo con el desafío de mejorar la educación pública. El primer compromiso lo asumen los docentes cuando llegan a la escuela y dan lo mejor, buscando siempre diferentes estrategias de aprendizaje para que las trayectorias de los alumnos sean exitosas. Reflexionar sobre qué enseñar, interpelar las prácticas docentes, revisar las estrategias didácticas, con sólo algunas de las acciones que nos permitirán favorecer a los estudiantes”.

“El 2018 fue un ciclo en el que hubo propuestas pedagógicas de mejora, con acciones y proyectos concretos que ayudaron a sostener y potenciar la enseñanza y el aprendizaje”, consideró González, tras lo cual se refirió a las distintas políticas tendientes a la inserción de los estudiantes en el mundo tecnológico, las prácticas profesionalizantes, la prevención del abandono escolar, la comunicación y vinculación con diferentes organizaciones sociales y miembros de la comunidad educativa, etc.

“El intendente municipal siempre expresa lo importante que es la educación de los niños. Acciones concretas ponen en evidencia que no son sólo palabras, que realmente hay transformaciones en la infraestructura escolar de las escuelas de Olavarría, la municipalización del SAE, los kits para los alumnos y tantas otras acciones que necesitan de una decisión política para que se vean los cambios” afirmó la inspectora Jefe Distrital.

Por su parte, el director del establecimiento Diego Cunioli saludó “a las familias, a quienes les agradecemos que hayan confiado en nosotros su bien más preciado, sus hijos, para que los eduquemos y los preparemos para el mundo del trabajo”.

“Este año iniciamos una nueva Tecnicatura que para nosotros es una gran alegría: somos la primera escuela técnica en la región que tiene esta Tecnicatura. Se nos plantea primero como un desafío y después como una gran responsabilidad. Entendemos que es una carrera con un futuro muy promisorio que se dirige en el mismo sentido en el que transcurre el mundo global, que es el camino de la sustentabilidad”, consideró el director.

En este contexto, Cunioli agradeció particularmente “a Julio (Valetutto) y a Ezequiel (Galli) quien, sabemos, realizó gestiones para abrir esta Tecnicatura”.

Finalmente se dirigió a los presentes el intendente Ezequiel Galli: “Cuando me dijo Julio (Valetutto) que hoy no sólo se inauguraba el ciclo lectivo 2019 sino que también se inauguraba esta Tecnicatura, para la cual se trabajó, tanto no dudé un segundo en venir. Soy un convencido que las Escuelas Técnicas son la clave para la educación del futuro” sostuvo Galli.

El intendente se refirió a la entrega de kits de robótica para estudiantes de escuelas primarias: “para que los chicos empiecen a entender la lógica de la robótica, que hoy es incipiente pero que cuando ellos ingresen al mercado laboral va a ser una realidad excluyente”.

En el mismo sentido se expresó sobre las energías renovables. “Nuestro planeta necesita avanzar en energías renovables, es una condición sine qua non para poder sobrevivir, que nuestro futuro sea promisorio y para que nuestro planeta siga existiendo. Realmente las energías renovables son una necesidad y estamos trabajando fuertemente desde el municipio con las escuelas técnicas y la Facultad de Ingeniería”.

En adhesión a ello, Galli resaltó que “tanto el Palacio San Martín como el Palacio Belgrano van a tener paneles solares que van a inyectar el 50% de la energía que utiliza la Municipalidad para alimentar computadoras, luces, aires acondicionados y demás. Vamos a ser uno de los únicos Palacios Municipales de la Provincia que tengan paneles solares alimentándolos de energía limpia. Además en Olavarría se están haciendo mediciones para construir parques eólicos y poder inyectar a la red electica energía limpia.”

Asimismo, afirmó el Intendente, “esto configura un cambio de paradigma en la energía de nuestro país. En los últimos tres años por decisión del Presidente, se han construido 80 parques eólicos en todo el país, que no es poca cosa. En Jujuy vamos a tener el parque eólico más grande de Sudamérica”.

Por otra parte, Galli saludó a quienes este año culminan el nivel secundario: “Felicitaciones a todos a los que están en su Último Primer Día: que tengan un lindo comienzo de este año donde culminarán una etapa de su vida y están a punto de comenzar una que es mucho más interesante”.

Tras la apertura del ciclo lectivo para e nivel secundario, el intendente Galli junto a las autoridades educativas recorrieron los distintos laboratorios: Química, Electrónica y Nuevas Tecnologías.