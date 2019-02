Cultivos de invierno: más de 26 mil hectáreas de trigo cosechadas

La Secretaría de Desarrollo Económico municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el INTA, elaboraron el balance de la campaña de cultivos de invierno recientemente cosechada.

Sobre el total de la superficie del partido de Olavarría, que cuenta con unas 766.000 hectáreas, la mayor proporción de suelos ocupados por cultivos de invierno corresponde al trigo (26.279 has.), seguida por cebada (13.704 has.) y alpiste (2.639 has.), destacaron.

A lo largo de la campaña se recorrieron 300 km. de la zona agrícola del Partido y se monitorearon unos 170 lotes de los diferentes cultivos, trigo, cebada y alpiste, con el objetivo de “ajustar el trabajo realizado mediante el uso de imágenes satelitales para la determinación del cálculo de la superficie abarcada por cada uno de ellos”.

Además destacaron que este año “fue la campaña con mayor superficie ocupada por cultivos de invierno, teniendo como antecedente las campañas 2016-17 con 37.207 hectáreas y la campaña 2017-18 con 20.260 hectáreas”.

Consideraron que “si bien los resultados en cuanto a superficie implantada fueron positivos” , en términos de producción “se presentaron algunos eventos que afectaron el rendimiento”.

En el caso del cultivo de trigo los rindes se vieron afectados principalmente “por el impacto de las heladas y enfermedades causadas por patógenos. En el caso de la cebada, las bajas temperaturas y los vuelcos o caídas generaron también una merma de la productividad”.