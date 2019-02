La promoción se aplicará a la compra de vehículos 0KM modelo Furgón VITO mixto 4+1 y mixto Plus.

Bari Mercedes-Benz: imperdibles promociones para Vito Furgón, Mixto y Plus

Bari Mercedes-Benz comunicó que continúan vigentes las imperdibles promociones para Vito Furgón 4+1 y Vito Furgón mixto Plus.

Las ofertas cuentan con un gran descuento en la compra de ambos modelos:

Oferta VITO Mixto 4+1: Antes US$ 36.100 – Ahora US$ 27.400

Oferta VITO Mixto Plus: Antes US$ 40.500 – Ahora US$ 31.600

Se informó también que la promoción no incluye flete ni seguro de traslado.

Quienes deseen acceder a las ofertas podrán contactarse con la Sucursal de Bari Mercedes-Benz de nuestra ciudad, ubicada en Av. Pringles 4549 o al Tel 02284-424330.

También podrán comunicarse con la Sucursal de Tandil al 0249-4447955 o con Bahía Blanca al 0291-4560009.