Matías de  Velazco: “Sabemos que la alternativa de voto no es el kirchnerismo”

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) Matías de Velazco llegó esta semana a Olavarría para participar de la XII Jornada de Evaluación de Planes Sanitarios Provinciales y Nacionales y presidir la reunión mensual del Consejo directivo de la entidad.

En ese marco, dialogó a solas con Infoeme, para referirse al evento, analizar la realidad del sector y a la relación entre el sector y un amplio arco de la dirigencia política de cara a las próximas elecciones.

En primer término habló sobre la actividad que dio inicio en la Sociedad Rural de Olavarría este miércoles: “Tenemos muchas expectativas. Es una jornada para trabajar mucho sobre sanidad, sobre el funcionamiento de los entes. Argentina es un país que se está abriendo al mundo con las exportaciones y la carne es la nave insignia. Cambió la comercialización en el mundo y es necesario un status sanitario y tenemos que recuperar mercado para generar divisas que ingresen al país hay casar las cosas bien” dijo.

Hay que trabajar sobre las enfermedades, los protocolos, la organización y distribución de la hacienda y la forma de venta de la hacienda, son nuevas exigencias que se están instalando en el mundo

Luego analizó la realidad actual del sector: “Fue un año muy complicado en lo que hace al financiamiento. La producción se hace con financiamiento bancario externo y ha sido imposible financiarte con tasas del 70%. Eso responde a una realidad macro de Argentina que el Gobierno tendrá que ir cambiando, no puede ser, no resiste mucho tiempo. Estamos empezando un nuevo ciclo productivo pensando de fina y encarar otro año sin financiamiento bancario va a resentir la aplicación de tecnología y eso va a redundar en el rendimiento” observó de Velazco.

A la par, el Ingeniero Agrónomo pidió “un mayor logro en el achicamiento del Estado. No puede hacer esa enorme presión impositiva que hay sobre el sector privado tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Tiene que haber un cambio en la Argentina, va a llevar décadas corregirlo pero hay que empezar” advirtió.

Finalmente habló de la relación con el Gobierno (en especial con el provincial) y con otros espacios políticos de la oposición de cara a las próximas elecciones.

Sobre el Gobierno, el titular de Carbap sostuvo: “saben que tenemos diferencias y se lo hemos planteado claramente. Tienen que mirar más a la producción. Consideramos que este año que han tenido, hablo básicamente del gobierno Provincial, la han ninguneado a la producción. Se comprometen a cambiar lo que han hecho, esperemos que lo demuestren con los hechos que no sean solo palabras”.

Saben que el campo empezó a buscar una alternativa de voto pero nosotros sabemos que la alternativa de voto no es el kirchnerismo

Luego fue muy crítico del kirchnerismo y descartó un acercamiento a pesar de la reunión que el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, mantuvo con ruralistas en Bragado: “El kirchnerismo tuvo doce años de gestión y ya demostró lo que es. Si uno los escucha hablar, por ejemplo cuando fue el ex ministro de economía a Bragado, Axel Kicillof, no hace una autocrítica y es gente con la que nunca nos vamos a poner de acuerdo. El análisis de Kicillof es que le debían haber puesto más retenciones a la soja cuando fueron gobierno para no caer en el monocultivo. Evidentemente esta persona no aprendió nada” cuestionó y pidió “que surja un peronismo más racional y sensato y no un peronismo extremista”.