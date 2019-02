De no creer: tiene 8 años e intentó robar en una joyería con un arma de juguete

Un asalto tomó trascendencia en las últimas horas, no se trató de un hecho más de inseguridad. Un nene de 8 años quiso robar en una joyería con un arma falsa.

El insólito episodio se registró en Moreno. Las cámaras de seguridad del local capturaron la escena donde el chico ingresó y sacó de la cintura la supuesta arma para posteriormente amenazar el dueño.

El propietario, Nicolás García, dialogó con la prensa tras lo sucedido: "Abrí la puerta. Pensé que me iba a pedir plata porque hay muchos chicos que están pasando necesidades. Me esperaba que me pida para comer o dinero".

Añadió: "Yo no sabía si era de verdad o de mentira el arma. Dije, 'el nene debe pensar que está jugando'. Pegué tres gritos para no entrar en batalla con él y lo acompañé hasta la puerta".