Declaraciones Juradas: “Los ciudadanos pueden y deben controlar a sus funcionarios”

En los últimos días, ya se encuentran disponibles más de 120 declaraciones juradas de funcionarios del gobierno municipal en el portal “Gobierno Abierto”. En este sentido, Infoeme dialogó con uno de sus responsables, el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, para dar detalles de este inusual hecho.

¿Por qué inusual? Porque pocas veces se ve una presentación de esta índole. ¿Qué bienes poseen los funcionarios al llegar a la gestión y cuáles tienen al irse? Una herramienta fundamental para controlar, por ejemplo, los posibles enriquecimientos ilícitos.

En este sentido, Valetutto señaló como “importante y no tan marketinero”. “Esto fue armado sin distinción de colores políticos, orientado a los ciudadanos” agregó.



Como dato a resaltar, es la primera vez que en Argentina se hace la presentación de declaraciones juradas a través del gestor documental. “Es un sistema de expediente electrónico. Fue un trabajo importantísimo, pusimos un sistema desde cero, hicimos las DDJJ de 120 personas, la ordenanza, y ahora el ciudadano tiene la posibilidad de ver fácil, transparente, la información para ver si alguien se enriquece o no” expresó.

Y tras ello, opinó sobre el tema: “los sueldos, por ejemplo, era un tema tabú. En un tiempo estuvieron y luego se sacaron. Ahora no sólo está eso, sino que además están disponibles las declaraciones juradas”.

Paradigmas

Estas presentaciones que aportan a la transparencia, representan “un cambio de paradigma” según Valetutto.

Pasamos de personas que se sienten intocables y no quieren dar explicaciones de nada, a un paradigma de un funcionario público, empleado de la gente, que entienden que es inherente a la función pública. Porque se trabaja con patrimonio y dinero público, se debe tener un plus de transparencia.

Admitió, de todas formas, que este tema todavía “genera resistencia”.

Los ciudadanos pueden y deben controlar a sus funcionarios. Y que lo hagan de una manera inteligente, de una manera sana. Sea quien sea, que sea natural.

Y realizó una reflexión, para cerrar: “Imaginate si todos los poderes o quienes manejan dinero como los gremios, la Justicia…todos tuviéramos costumbres y procesos transparentes para el ciudadano, y que el ciudadano tenga procesos maduros, no decir ‘ah no tienen que ganar nada’. Son personas que tienen una responsabilidad, que tienen que cumplir tareas y cumplir con su deber. Y deben tener un control serio para que no se enriquezcan”.

Para finalizar, expresó que como funcionario “estoy muy orgulloso por todos los que hacemos Modernización desde cero, cambiamos sistemas que no existían desde cero, generamos una de las 10 ciudades de la Argentina, publicamos un montón de información e interactuamos con instituciones”.

Para ingresar al portal de Gobierno Abierto pueden hacerlo desde este enlace, o quienes quieran directamente realizar las declaraciones juradas de funcionarios, por medio de este link.