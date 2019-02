Tiene un hijo con hipoacusia y pide ayuda: “no me dan ninguna respuesta”

En la mañana del viernes, Verónica Gallastegui se encuentra sentada en un banco fuera del Municipio de nuestra ciudad con su hijo dormido en brazos.

Se trata de un niño de poco más de un año que sufre hipoacusia y, según explica su madre, los médicos le dijeron que era “por un virus hospitalario que le agarró en la sala de parto”.

Verónica en diálogo con Infoeme contó que “desde los cuatro meses que estoy viajando al Hospital de Pediatría Garrahan, donde le realizaron ya un montón de estudios”.

También detalló por qué se encuentra en el Municipio: “a mediados de enero desde el Garrahan me mandaron con una autorización de que la Municipalidad se tiene que hacer responsable” y agregó “no me dan ninguna respuesta, he ido a todos lados, me han mandado a todos lados y ya no sé que más hacer”.

En relación a las inquietudes que Verónica presentó, indicó que desde la comuna “me dijeron que estaban viendo si me podían arreglar el tema o si me iban a dar una negativa, con la cual el Gobierno de la Ciudad tendría que hacerse cargo de mi caso”.

Para finalizar aclaró que “voy a esperar un rato y si no obtengo ninguna respuesta tomaré otras medidas” y agregó “puede ser que me quede acá con gente que me apoya hasta que me den un sí o un no”.

Por su parte, desde el Municipio afirmaron que se encuentran gestionando con Provincia y Nación para poder solucionar el problema.