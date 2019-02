Se acabó la espera: empiezan Inferiores y Primera División

La pelota comienza a rodar en las disciplinas reguladas por la Liga de Fútbol de Olavarría.

En la pasada reunión del Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Olavarría se establecieron días y horarios para el debut oficial de la temporada 2019.

El Torneo Apertura en el fútbol menor comenzará en la tarde del viernes, mientras que Primera División jugará dos partidos el domingo y el resto entresemana.

En la jornada dominical y en horas de la tarde, Embajadores recibirá a Ferro en el Tete Di Carlo desde las 17:00 y por la noche, desde las 21:00, en Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra será local frente a El Fortín.

El clásico de la 1° fecha entre Estudiantes y Racing se jugará el martes desde las 21:00 en el Parque Guerrero y un día después, en el mismo estadio y horario, se producirá el debut de Cosecha Mundial en las competencias oficiales siendo local frente a San Martín.

En todos los casos, dos horas antes se jugará la categoría Reserva.

En tanto que el fútbol menor quedó establecido el siguiente cronograma:



Viernes 15

Ferro vs Embajadores - Desde las 19:00, en Séptima y Sexta



Sábado 16:

El Fortín vs Estudiantes - Desde las 10:30, en Séptima y Sexta

Loma Negra vs San Martin - Desde las 16:30, en Décima, Novena, Séptima y Sexta

Sierra Chica vs Racing – Desde las 10:30, en Décima, Octava, Séptima y Sexta



Martes 19:

El Fortín vs Estudiantes – Desde las 17:00, en Séptima “B” y Novena



Miércoles 20

El Fortín vs Estudiantes - Desde las 17:00, en Octava y Décima



Jueves 21

Ferro vs Embajadores - Desde las 19:00 en Octava, Novena y Décima