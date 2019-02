Los Reyes de la Noche: batucada y compromiso social

No es solo una agrupación artística, utilizan la música como excusa para generar un espacio de contención y apoyo. Sostienen hace 8 años un comedor en el barrio Lourdes y colaboran con instituciones de otros sectores de la ciudad.

Yesica Guevara

@yesicaguevara29

Dante Oliván, referente de la agrupación habló con Infoeme y contó que durante todo el año se preparan para participar de los corsos. Este año recibieron por parte del Municipio uno de los galpones que se encuentran ubicados en el Corsódromo “Gabriel Antonio”.

“Es algo que estábamos esperando para poder ensayar. Le hicimos baños, pusimos agua que no había y ya estamos listo para salir a la pista”, contó entusiasmado y adelantó que este año “Los Reyes de la Noche” apuestan a representar a través del color la alegría de los corsos.

La agrupación surgió hace 10 años en el mes de marzo. “Comenzamos con 5 personas y hace dos años llegamos a ser 70. El año pasado fuimos 230 y este año quisimos llegar a 300 personas pero al final no lo pudimos hacer porque el lugar para ensayar en el galpón es chico”.

“Los Reyes de la Noche” tuvieron un origen social. “Veíamos a los chicos adolescentes que no tenían cosas para hacer y nosotros siempre decimos que cuando haces música y ensayás 2 o 3 horas te olvidás de todo. Así empezamos a sacar a los chicos de la calle. Hoy muchos de los que siguen viniendo están casados y vienen con sus hijos”, señaló.

La batucada fue creciendo con el tiempo. También continúan con el comedor en el barrio Lourdes donde todos los sábados preparan el almuerzo y la cena para distintos barrios. Tienen un equipo de fútbol y de ciclismo y ayudan a otros barrios de Olavarría.

Dante nota cambios positivos en la comunidad que forma parte de la batucada. “Son tres meses a full de ensayos y acá se olvidan un poco de todas las necesidades que tienen… y hay muchas”.



No sólo se trata de música y menos, cuando hay personas que no tienen cubiertas cuestiones básicas. “Hay chiquitos de menos de 5 años que comen hasta 3 o 4 platos. Eso muchas veces no se ve… hay cada caso en cada familia que se te pone la piel de gallina”.

“La batucada es una pasión”

Dante corta pasto en Espigas, Recalde y Blanca Grande. Hace once años lo invitaron a participar en “Talento de barrio” una batucada que ya no existe. “Ahí empecé a tocar y me gustó y hoy estamos con toda mi familia abocados a esto”.

Su padre, con 65 años también participa de la agrupación. Los chicos van desde los 4 años, madres y padres se suman a la batucada que tiene integrantes de todas las edades.

Para Dante no es fácil sostener el grupo. En más de una oportunidad se ha planteado abandonar pero el sostén lo encuentra en su familia y en el equipo que sostiene a la batucada.

“Me ha pasado de querer abandonar. No teníamos espacio y era mucho problema para nosotros manejar a casi 200 personas. Si no fuera por mi familia y grupo de gente hubiera dejado”, afirmó.

Por último, Dante quiso agradecer a la comunidad: “la gente de mi Olavarría querida nos ayuda para que nuestro equipo pueda ayudar a mucha otra gente. Me saco el sombrero por ellos”.

Para “Los Reyes de la Noche” solo queda ultimar detalles para participar en una nueva edición de los corsos de la ciudad.