Emilio Vitale: “No siento que hayan quedado pendientes”

Emilio Vitale ingresó al Honorable Concejo Deliberante en diciembre del año 2015, conformando el bloque del Frente Renovador junto a Marcelo Latorre.

Cuatro años después, a horas de terminar el mandato, dialogó con Infoeme y realizó un balance de su gestión dentro del Concejo. En ese sentido expresó: “el balance siempre es positivo, aparte de ser un positivista estoy muy contento porque el rol del concejal es muy interesante y estuve a gusto. Te permite ampliar el enfoque de la ciudad, y conocer más la estructura presupuestaria, aparte de votarla tenes que analizarla, conoces el Municipio y el Partido en sí”.

“El trabajo en el concejo te contacta y conecta con el vecino, que viene con problemáticas y demandas y encuentran en el Concejo una voz de expresión para que después resuelva el departamento Ejecutivo” continuó el concejal.

En relación al trabajo del día a día en el Concejo, Vitale expresó que fue “muy bueno, porque en los cuatro años trabajé en las comisiones de Legislación, Hacienda e Infraestructura, y son temas que siempre tocaron la vida y la calidad de los vecinos. Me llevo la experiencia de haber trabajado en las comisiones, pero sobre todo de haber trabajado temas diarios que tenía el vecino, y que uno vivencia todos los días. Es muy confortante haber cumplido el mandato, haber tenido la experiencia del Concejo y de haber trabajado temas de la ciudad que tienen que ver con la calidad de vida”.

Los aprendizajes para el edil del Frente Renovador durante los cuatro años de gestión radicaron en “conocer cómo trabaja una comisión, reforzar temas que uno conocía de la Cámara de Diputado, como los expedientes, trámites parlamentarios y los tiempos. Las voces de las minorías al ser un cuerpo deliberativo, y la mayoría que es la que funciona en toda democracia moderna y es la que permite la acción de gobierno” y agregó “el intercambio con los otros bloques siempre es enriquecedor, a veces no compartimos algunas posturas, o no acompañamos algunos proyectos y otros sí, pero es parte de la salud democrática”.

Por último, Emilio Vitale habló sobre los temas que quedaron pendientes en los años transitados por el Honorable Concejo Deliberante: “el tema de los pendientes creo que va acorde a la duración del mandato, que es lo que te permite hacer o no hacer durante los años que tenes. Uno a veces espera que los contextos acompañen para decir si alcanzó o no. No siento pendientes porque me gusta la vida pública, y siempre espero tener otra chance de hacer lo que faltó o de hacer otra cosa en otro ámbito. En mi caso no lo siento, porque creo que va a haber otra chance donde uno pueda mostrarse, siempre buscando mejorar la calidad de vida del vecino de Olavarría”.