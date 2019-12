Ginés García restituirá "rápidamente" el protocolo sobre el aborto

El próximo ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que reestablecerá el protocolo de aborto no punible que Mauricio Macri derogó por decreto.

Aborto no punible

Ginés González García, el elegido por Alberto Fernández para convertirse en ministro de Salud, anunció este miércoles que restituirá "rápidamente" el protocolo de aborto no punible que Mauricio Macri derogó por decreto tras una polémica que le costó la renuncia al titular de esa cartera, Adolfo Rubinstein.

González García, quien ya se desempeñó como ministro en esa área entre 2002 y 2007, fue confirmado por Alberto Fernández este martes como titular de esa cartera, que volverá al rango de Ministerio luego de que el Gobierno de Cambiemos lo convirtiera en Secretaría.

El anuncio fue realizado por el presidente electo durante la entrega del título "Honoris Causa" en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA): "Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito. Te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, de tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés", dijo Fernández.

Asimismo, el prestigioso sanitarista, no descartó declarar la emergencia sanitaria, como lo hizo en 2003 cuando ocupó esa cartera durante el gobierno de Néstor Kirchner.

"Por supuesto voy a hacer el protocolo rápidamente. El protocolo es una guía de procedimiento para los trabajadores de la salud. Hicieron un mamarracho de discusión respecto del protocolo", confirmó en declaraciones a Radio Continental.

"Lo empecé a hacer en 2007. No tenía nada especial este protocolo, pero no sabemos lo que pasó. Es una guía de procedimientos o protocolo para saber cómo proceder en la salud. Existen para casi todas las patologías, y mucho más para que se cumplan con la ley. El resto depende de leyes, modificaciones, debates", explicó Ginés.​

Fuente: DIB