“Con el título de Solidaridad lo que esconde es un nuevo robo a los jubilados”

En plena discusión por la “Ley de Solidaridad” y mientras se impulsan nuevos debates en el Congreso de la Nación y la Provincia, el dirigente bonaerense Guillermo Casas estuvo en Olavarría para la cena de fin de año del Frente de Izquierda y, en la previa del brindis, dialogó con Infoeme sobre lo que acontece tras la asunción de Alberto Fernández y Axel Kicillof.

El balance legislativo de las últimas horas, para Casas “pone blanco sobre negro lo que el Frente de Izquierda y el Partido Obrero dijimos insistentemente a lo largo del año y en particular en la campaña electoral. Hicimos una campaña electoral contra el Gobierno pero también explicándole a los trabajadores que el Frente de Todos se preparaba para tomar medidas como las que acaba de hacer votar ayer en el Congreso, que con el título de Solidaridad en realidad lo que esconde es un nuevo robo a los jubilados”.

De hecho, señaló que la idea de “redistribución de algún tipo, es totalmente falsa”. Y aclaró: “en todo caso, la redistribución es hacia la deuda externa. Es sacar de la caja jubilatoria de la Anses dinero que no es del Estado porque los jubilados han aportado como trabajadores activos durante toda la vida para cobrar un salario diferido que es la jubilación. Eso no es del Estado, es de los jubilados”.

-¿Cómo analiza otras medidas, como por ejemplo lo que sucede con las retenciones al campo, lo ven como algo positivo?

-No, no le vemos absolutamente nada positivo. La ley es un ‘paquetazo’ que gira alrededor de darle como dicen ellos sustentabilidad al pago de la deuda externa. Ese es el objetivo central de la ley y todo está ordenando alrededor de ese objetivo. Ni siquiera tenemos Presupuesto porque están esperando que culminen las negociaciones secretas que están llevando adelante con el FMI y los acreedores para que una vez que esas negociaciones den algún resultado eso se va a plasmar también en el proyecto de Presupuesto.

Un ‘paquetazo’ que tiene ese contenido central no puede tener ningún aspecto progresivo.

Casas añadió con respecto a la pregunta que “las retenciones al campo es un vuelto porque en realidad simplemente lo que ha hecho el gobierno es actualizar lo que ya existía. Una parte de la retención Macri la había puesto en valor absoluto, entonces no estaba enganchada con el aumento del dólar. Ahora lo que hicieron fue actualizar esa parte a valor del dólar que desde que Macri puso eso hasta ahora, aumento de 40 a 60”.

-¿Cómo cree que va a ser este verano?

-Es difícil hacer un pronóstico. Lo que está claro es que va a ser muy agitado porque la situación está muy lejos de haberse estabilizado de alguna forma porque las contradicciones son múltiples. Suponete que se paga la deuda –que por otra parte no se va a pagar- ¿y cómo salimos adelante? Dentro de tres meses nos vamos a encontrar en la misma situación que ahora o peor. Hay empresas que siguen pensando en reducir personal y en cerrar, va a haber reacción de los trabajadores.

Eso es lo que está en juego, un país quebrado.

-¿Cómo ve la situación de la gobernación y de Kicillof, que dijo que está al borde de no poder pagar los sueldos?

-En términos relativos, la deuda de la provincia de Buenos Aires es más pesada que la nacional. Ahora también lo que dice Kicillof es una forma de mandarles un mensaje a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires ‘muchachos tengo una situación inmanejable, quédense tranquilos, no pidan’, que los docentes acepten los salarios, la pérdida que tuvieron con Macri se va profundizar. A la vez es una situación objetiva de quiebra. Kicillof habla como si no tuviera pasado política, él es parte del problema no de la solución.

-¿Qué hará el Frente de Izquierda de aquí en más?

-Al Frente de Izquierda lo veo más necesario que nunca y lo veo muy necesario como un bloque político que intervenga no solamente cuando viene una campaña electoral sino en el día a día, en la lucha de clases cotidiana. Me parece que se ha visto con claridad eso ahora en relación a este ‘paquetazo’ donde el Frente de Izquierda hizo un acto frente al Congreso en el mismo momento que se discutía, sus diputados intervinieron explicando los motivos del rechazo y esto es muy valioso. Algunos compañeros dicen ‘ustedes le hacen el juego a la derecha’ y no, al revés, le hubiéramos hecho el juego a la derecha si hubiéramos dejado libre ese lugar.