Azul: murió el hombre baleado por su ex suegro

El último domingo murió en Azul un hombre de 43 años, quien se encontraba gravemente herido luego de ser baleado por su ex suegro.

Se trata de Rodolfo David Mugueta de 43 años, quien había sido herido por su ex suegro el pasado jueves cuando irrumpió en un domicilio de Villa Piazza Norte no cumpliendo con una restricción perimetral que se le había puesto a partir de las denuncias de su ex pareja, informó diario El Tiempo de Azul.

Víctor Ulises Nievas, padre de la ex concubina de Mugueta, le disparó con un revólver en dos oportunidades y le generó heridas graves.

Mugueta permaneció internado en el Hospital Pintos y las últimas horas ya no respondía neurológicamente, algo que desencadenó su deceso hoy, minutos después de la hora 6.

La causa donde se encuentra imputado Nievas fue recaratulada como “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” con instrucción de Adrián Peiretti, el titular de la UFI 13 con asiento en Tribunales.

Fuente: El Tiempo de Azul