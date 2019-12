El presidente de Carbap habló este jueves con Infoeme antes de la reunión plenaria que mantendrá el Consejo Directivo y que podría derivar en una acción de protesta contra las últimas medidas del Gobierno. “Siempre cuando las cuentas no le dan al Estado señala a ver quién tiene que poner y el Estado no pone nunca” se quejó.

Matías de Velazco: “Al campo no le cabe un impuesto más en la mochila”

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, dialogó este jueves por la mañana con Infoeme en la previa a la reunión del consejo directivo de la entidad prevista para las 09:00 en la que se definirá si se concreta un paro de actividades.

“Hoy se reúne la Mesa del Consejo con las rurales de Buenos Aires y La Pampa donde vienen a traer su postura gremial acerca de las últimas modificaciones que ha planteado el Gobierno de Alberto Fernández. Se está notando mucha molestia y inconformismo por parte de los productores así que vamos a escucharlo y ver como seguimos” sostuvo el titular de la entidad rural.

Respecto a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Alberto Fernández opinó: “Son decisiones que están disociadas de la realidad. Al campo no le cabe un impuesto más en la mochila que está cargando y por la situación que vive con una seca muy grande. El campo no está para seguir pagando” dijo.

En esta línea, se quejó por la postura de los gobiernos respecto al achicamiento del gasto: “Nos preocupa mucho un tema que no se soluciona en la Argentina: hay un sector político, independientemente de quien esté en el gobierno, que siempre cuando las cuentas no le dan señala a ver quién tiene que poner. Y el Estado no pone nunca y generalmente quien sale siempre sorteado generalmente es el campo” advirtió.

Respecto al argumento del gobierno sobre una “actualización de los impuestos existentes” dijo: “Si el estado va a recaudar más es porque a alguien le sacan más. Entonces no es una actualización, claramente es un aumento. No creo que el Estado haga esta medida para recaudar lo mismo o menos” señaló Matías de Velazco.

Sobre la posibilidad de la realización de un paro en la comercialización de granos, manifestó: “En diferentes puntos del país se está expresando una gran disconformidad, una gran molestia. Se están alzando voces. Y hoy lo vemos en Carpab que es clave para todo tipo de medidas así que veremos qué se decide en el Consejo” concluyó.