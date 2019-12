Monseñor Salaberry: “El país no resiste más conflictos”

Con la coordinación del Obispado de Azul y la participación de dirigentes políticos, sindicales, empresariales, académicos y de movimientos sociales, se realizó en la Tandil, una reunión regional de la “Mesa por el Trabajo y la Vida Digna”.

El encuentro fue encabezado por el Monseñor Hugo Manuel Salaberry (SJ) quien destacó la importancia del diálogo entre todos los sectores del quehacer nacional y señaló: “a veces nos peleamos por cuestiones de distinta concepción, pero no porque una sea delito y la otra no, o porque una sea pecado y la otra no. A eso no podemos seguir haciéndolo. Tenemos que ocuparnos urgente de las cosas en las que podemos estar de acuerdo e ir para adelante, porque el país no resiste más conflictos” dijo.

A la reunión, asistieron entre otros, referentes de diversas agrupaciones como trabajadores del Anses, Cooperar, agrupación La Cámpora, el Colegio de Médicos, Federación Agraria, Movimiento Evita Tandil y Ayacucho, Smata, Camioneros, Suteba, CTA, Mujeres sin Techo, Apymet, Sindicato Empleados de Comercio, Corriente Clasista y Combativa, Sindicato de Ceramistas, Barrios de Pie, Club Santamarina, Red Solidaria y CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).

También participó el rector de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) Roberto Tassara, el intendente de Benito Juárez Julio Marini, la defensora del Pueblo Paula Lafourcade, el concejal Darío Méndez, Micaela Herrera de la Fiscalía Federal, el defensor oficial Diego Araujo, Hugo de Franchi de la CGT de Azul, Nicolás Carrillo del Movimiento Evita, asesores de la Legislatura provincial y del Congreso Nacional y delegados de la Pastoral Social Nacional.

“Debemos encontrar una solución pragmática para no generar más conflictos de los que hay. ¿Quiere decir que no tengo que pensar cómo pienso? De ninguna manera. Lo mío, lo que pienso, lo que surge de lo que viví y la historia que me ha tocado protagonizar, no puedo dejarlo de lado, pero es necesario que caminemos juntos. Y un lugar para empezar es la familia”, agregó Salaberry.

"Ustedes saben mejor que yo que en la familia, por cuestiones menores, es difícil mantener la unidad. Entonces, con objetivos comunes, doctrinas comunes, intereses comunes, participaciones comunes, no puede haber más conflictos. Deberemos hablar más, y si es necesario, con diálogos fuertes, pero los acuerdos a los que llegaremos dolorosamente, deberán ser respetados, porque si no, a la dificultad de ponernos de acuerdo, en determinadas cuestiones, se agrega la dificultad de no respetar los acuerdos a los que hemos llegado. Y en esto no está exenta la iglesia. Si no hay un objetivo que nos saque hacia afuera, nos ahoga” remarcó.

Recordó el Pacto de San Antonio de Padua firmado en enero de 2016 por un grupo de intendentes bonaerenses con la coordinación del Obispado de Merlo-Moreno que contempla “un compromiso para adoptar políticas y cursos de acción en materia social frente a necesidades y problemas que requieren atención inmediata, pero también estrategias de largo plazo”.