El gobernador Kicillof suspendió aumento de Luz en enero

En uno de los primeros y grandes anuncios del flamante gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, el aumento de Luz que comenzaría a regir en el mes de enero será suspendido, además de declarar la Emergencia en la Provincia de Buenos Aires por la situación que dejó la ex gobernadora Vidal y que no le permitiría pagar los sueldos del próximo mes.

Con respecto al tema tarifas, Kicillof dijo de forma contundente que “si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es un saqueo", y recordó que la Corte Suprema, en un fallo de 2017, dijo que "las tarifas tienen que ser razonables", que "las empresas tengan una rentabilidad normal", y "que todos puedan abonar esas tarifas".

Y confirmó: “ese aumento de tarifas, que se iniciaba en enero, lo vamos a dejar sin efecto, no lo digo porque no haya voluntad de no respetar contratos; tenemos que revisar lo actuado”.