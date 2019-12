Ernesto Cladera: “Hemos sido muy tenidos en cuenta”

En el marco de su despedida de la gestión municipal, Ernesto Cladera habló este martes con Infoeme. Durante la charla, se refirió a los motivos de su alejamiento, analizó su paso por la gestión, los resultados en las últimas elecciones, el vínculo político con Ezequiel Galli y la relación de la UCR con el Gobierno local, entre otros temas.

“Es como en el fútbol. Llega un momento en el que tenés que entender que es tiempo del retiro, que hay otros jugadores que andan mejor que vos” explicó.

Luego agradeció al intendente Ezequiel Galli: “Me dio la posibilidad de desempeñar este cargo en un momento histórico muy importante. Me alegro de haber sido parte de este gran gobierno de Olavarría” sostuvo.

Sobre su rol en la gestión, desde su llegada al gobierno a fines de 2017, el dirigente radical consideró: “fue de acompañar en un momento histórico muy interesante que se vio en las últimas elecciones. Fue un resultado extraordinario” expuso.

“Lo que se pudo hacer bien y lo que no lo hará otro. Nadie es imprescindible. Estoy muy feliz de haber sido parte de este momento histórico. Llegué a la política en su momento por Alfonsín, por Eseverri y esto también no me lo iba a perder” dijo.

Y destacó la integración de coaliciones de Gobierno en sintonía con las realidades políticas en Sudamérica: “son todas coaliciones de partido, ya no hay partidos. Es el caso de Argentina y pareciera que es lo que va a proyectarse en el Siglo XXI. Fuimos parte de un proceso político, somos parte, no los dueños de la pelota. Todos tenemos un aporte que hacer y hay que hacerlo con humildad. Son transiciones que se van dando y hacia futuro creo que se va a consolidar Cambiemos” sostuvo.

Cambiemos es un espacio en el que me siento absolutamente cómodo

Luego se refirió a la relación entre el radicalismo y el Gobierno de Ezequiel Galli: “Hubo un acercamiento institucional pero nadie es dueño de la pelota. Si no entendemos eso estamos equivocados. En la próxima lista va a estar Guillermo Lascano y Maite Salerno dos concejales radicales. Hemos sido muy tenidos en cuenta. Vinimos con un espíritu de colaboración. Hay que entender y que vale para todo el mundo: o sos oficialista o sos opositor. Un oficialista medio no sirve y un opositor cerrado o que no señala todas las cosas que están mal tampoco sirve. Algunos te eligen para gobernar y en un momento te eligen para ser opositor y tenes que cumplir con eso. Y está probado mirá como le fue en Olavarría al que hizo otra cosa” sostuvo Ernesto Cladera.

También analizó la campaña electoral y los resultados en las elecciones de octubre: “Hubo un cambio absoluto desde las Paso en adelante. Se salió más a correr más la cancha y fue un muy buen resultado. En Olavarría fue el esperado, uno lo veía en la calle. Hacíamos recorridas y los vecinos valorizaban la obra pública que estuvo muy bien planteada, con etapas estratégicas en etapas. Tiene un gran gabinete Ezequiel”.

Agregó que “lejos de municipalizar la elección se fue fiel a lo que se piensa y por eso tiene credibilidad Ezequiel. Porque ganes o pierdas éramos de Cambiemos y se siguió con Juntos por el Cambio en todos los niveles que era lo que se debía hacer. Vos no estás solo en las buenas: estás en las buenas y en las malas. Si te borrás bueno… acá se dio lucha y se ganó en todos los niveles. En Olavarría la gente entendió el mensaje. Ojalá todas las ciudades tuvieran ese ADN, con una estructura productiva muy diversificada, todos los niveles educativos. Es espectacular” dijo.

Por último, respondió a si la decisión de dejar el cargo de Secretario de Gobierno implica un alejamiento definitivo de la política: “De la política dicen que nadie se retira absolutamente. Pero el ejercicio de la función pública es otra cosa” concluyó.-