Soldados Continentales: “Recién ahora estamos siendo visibilizados”

Cuando una persona es nombrada y traída desde el olvido se le otorga la posibilidad de existir. Como dice la canción de Gabo Ferro: “Un eco, un gesto, una señal. Algo pasó que lo olvidé, que veo al recuerdo y que lo siento, como a un resucitado entre los muertos”.

Algo similar ocurrió durante este año con los soldados continentales de nuestra ciudad nucleados en la Unión Nacional de Soldados Continentales por Malvinas de Olavarría. Durante 38 años apenas tuvieron voz. Vergüenza, dolor y negación de derechos configuraron una coraza difícil de romper.

Eduardo Mattaini, uno de los referentes de la agrupación, habló con Infoeme y relató las experiencias y los logros obtenidos durante este 2019. En el contexto de la donación de sillas y bancos para el merendero “El ángel de la bicicleta” que se realizó durante la tarde de este viernes, señaló la importancia de haber conformado un grupo de ex soldados pertenecientes a las clases 1961, 1962 y 1963 que permanecieron bajo bandera o fueron movilizados en el continente durante la guerra de Malvinas.

Dos aspectos fundamentales ocurrieron durante este año: las acciones solidarias y de vínculo con la comunidad que emprendieron, y el reconocimiento de la clase política.

Los soldados continentales visitaron numerosas instituciones educativas con la “excusa” de donar banderas. Además lograron reunir un millón de tapitas que fueron donadas al Hospital Garrahan, realizaron acciones solidarias y comenzaron a ser invitados a actos de relevancia para la ciudad.

Cada una de las visitas a las escuelas u otras jornadas solidarias representó para Mattaini la posibilidad de "poder expresar todo lo que vivimos durante la Guerra de Malvinas”.

“Mucha gente no sabe quiénes somos. Empezamos las charlas diciendo que somos la parte no reconocida por el Estado como verdaderos veteranos de guerra que participamos dentro del conflicto por Malvinas. Muchos docentes y obviamente los chicos, no saben de nuestra historia. Aprovechamos para contarles el rol que cumplimos durante la guerra”, aseguró.

Estos encuentros con la comunidad representan una experiencia conmovedora para los soldados continentales. “Muchas veces no podemos terminar de hacer nuestro relato porque nos quebramos. Hemos visto docentes con lágrimas en los ojos, preguntando cosas que no sabían porque la Historia siempre se cuenta de un solo lado”.

Que nos reconozcan, que nos den un abrazo, un beso es movilizante y emocionante a la vez, indicó Mattaini.

Dentro de la agrupación analizan que “recién ahora estamos apareciendo, estamos siendo visibilizados. A partir del momento que nos reconoció el Municipio es que empezamos a resurgir, a poder hablar, expresarnos”.

Mattaini relató que “estuvimos mucho tiempo escondidos. Por nosotros mismos y por la sociedad misma” y agregó que es recién en las charlas que dictan que se “animan” a decir que “hubo combates en el continente. Muy poca gente lo sabe pero hubo 17 muertos en el continente, donde estábamos nosotros”.

Agradeció la tarea llevada adelante por los políticos locales: “Realmente la parte política se ha portado muy bien con nosotros. En la última sesión del Concejo Deliberante fuimos a despedir a los concejales que se van para agradecerles todo el apoyo que hemos recibido de parte de ellos”.

Además, catalogó como “histórico” el hecho de ser recibidos en mayo de este año por el intendente Ezequiel Galli. “Ningún intendente lo había hecho”, indicó.

Por último, Eduardo Mattaini contó que planean seguir trabajando y que ya elaboraron muchos proyectos para el 2020 que tienen como objetivo seguir vinculándose con la sociedad, seguir luchando por la obtención de derechos y poder contar, hablar, expresar el fragmento de historia vivida.