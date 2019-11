Alberto Fernández rechazará el desembolso del FMI

El presidente electo Alberto Fernández adelantó, en declaraciones radiales, que rechazará el último desembolso del préstamo del Fondo Monetario Internacional, para “dejar de pedir dinero”.

Aseguró, en este sentido, que “Hay un acuerdo que dice que le vamos a mandar a la Argentina alrededor de 57.000 millones de dólares y le han dado hasta acá 45.000 millones. Queda una diferencia de 11.000 millones porque se pierden condiciones y otro tipo de cosas", detalló.

"¿Tengo un problemón y voy a pedir 11.000 millones más? Yo lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar", remarcó. Una de las claves de su gestión, en tanto, es la negociación del pago de la deuda. Fernández señaló con respecto a este tema que “no quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir, esos acuerdos ya los firmó Macri. Firmó uno, dos, tres, y no cumplió ninguno".

Para cerrar, Fernández dijo que quiere firmar un solo acuerdo “y que lo podamos cumplir”. Y detalló: “quiero firmar uno y que lo podamos cumplir. Y la primera regla para cumplir, lo único, es decir no me presten más plata pero déjenme desarrollarme para poder pagarles. ¿Cuánto tiempo necesito? Y no sé, discutamos el tiempo que necesito para poder volver a poner en marcha a la economía pero no me den más plata".