Victoria De Bellis: “Hay una falta total de sensibilidad con ese grupo de conductores”

Tras el veto a la ordenanza que creaba un “Programa de Licencia de Conducir para Adultos Mayores”, la concejal por el eseverrismo, Victoria De Bellis, cuestionó la determinación del Ejecutivo local y sostuvo que los fundamentos “resultan bastante débiles”.

La autora del proyecto, recordó que el programa “nació en virtud de los reclamos de los vecinos. Tuvo su tratamiento en las comisiones del Concejo Deliberante y así fue que llegó al recinto y salió por mayoría en casi todos los artículos excepto el último que era la eximición de las tasas que había salido por unanimidad. Ese último también fue vetado, se eximía a los mayores de 70 años que la sacan anualmente” dijo.

“Resulta extraño creer que la norma es injusta, o que no responde a la justicia contributiva. Es todo lo contrario. Lo que hace es que los mayores de 70 años no terminen pagando mucho más que lo que paga el resto cada cinco años. Y solo afectábamos la parte de la Tasa, ni siquiera la revisión médica. Y esto había sido una sugerencia del bloque Cambiemos” agregó De Bellis.

Además reclamó al Intendente “que adecue el accionar a la legalidad. Hay un protocolo de la Provincia que hoy no se está cumpliendo y tiene los recursos humanos y materiales para poder implementarlo. Darles a los abuelos un trato más humanizado, más amigable, que puedan tener un curso y tener los conocimientos básicos necesarios para acceder al examen sin la presión que hoy tiene. Nada de eso dice el decreto. Parece desconocer la realidad que plantean hoy los abuelos” sostuvo.

Hay una falta total de sensibilidad con ese grupo de conductores que hoy manifiesta expresamente su malestar

En referencia al argumento de un “Centro de emisión de licencias paralelo” esgrimido por el Ejecutivo cuestionó: “Hablábamos de un proyecto que tenía que depender de la misma área de Licencias de Conducir, que cuenta con los recursos humanos y materiales. Hay una contradicción en el veto porque dice que se les da un trato diferencial y por otra parte dicen no podrían tener un trato diferenciado. Entonces lo dan o no dan y si lo dan ¿por qué no lo podrían mejorar?. Cuentan con más recursos lo que falta es una gestión de esos recursos” expresó.

De Bellis también se refirió a otro de los fundamentos del veto: una suerte de “evaluación teórica más compleja” para los adultos mayores: “Tampoco se entiende por qué dicen que el examen es más complejo con el proyecto. Es al revés. Hay más cantidad de preguntas pero solo tenés la posibilidad de desaprobar si haces mal tres de las básicas. Qué tengan más preguntas no significa que el examen sea más complejo” advirtió.

Finalmente habló sobre las posibilidades de insistir con la discusión en el Concejo: “Trataremos de que vuelva a comisión y poder sacarlo pero con las mayorías del Concejo no pareciera posible. Pero se tendrá que seguir trabajando porque es un problema que existe y nosotros llevamos la voz de un montón de vecinos y tendremos que seguir insistiendo con esto” concluyó Victoria De Bellis.