Denuncian destrozos en el Pasaje Carlos Gardel y enviaron un petitorio al HCD

A media mañana de este miércoles, la escultora local Esther Rodríguez, junto al artista Sebastián Ávalo, se presentó en el Concejo Deliberante para entregar un petitorio. Denuncia despojo y destrucción del Pasaje Carlos Gardel.

Tras hacer entrega de la nota en la mesa de entrada, la artista dialogó con los medios locales y explicó por qué tomaron la decisión de hacer la presentación formal. “Estuve hablando con grupos de todas las gamas artísticas (teatro, música y plástica) y definimos entregar el documento para reclamar por todo lo que ocurre en el Pasaje”.

Hay muchísimo deterioro y se han apoderado y destruido todos los murales

Esther fue clara en su pedido. Exige recuperar el lugar, con toda la carga simbólica que tiene, con toda la historia y lo que representa. A esto se le suma otro pedido: el patio. “Está cercado con un paredón porque el propietario de la casa que da al Pasaje dice que le pertenece. Adentro dejó los murales que no se pueden tocar, algunos están dañados y pintados arriba. Voy a hacer una demanda contra el vecino y el Estado Municipal”.

Queremos que vuelva a ser como antes con todo su esplendor, que podamos hacer eventos culturales

También consignó que mantuvo diálogo con el Municipio y cuál fue la respuesta que recibió. “Cuando hablé con el Municipio, me recibió el funcionario Federico Vidal, me dijeron de forma cortante que no podía hacer nada porque ese espacio le pertenece al vecino” pero a pesar de eso “yo no voy a dejar de reclamar”.

Finalmente la artista hizo referencia a la Estatua de Gardel –que antes estaba emplazada en el espacio situado en la avenida Urquiza y era una postal del barrio- que “la pude recuperar, la tengo en mi casa, está arreglada y falta levantarla porque pesa 200 kilos. Necesito una mano de obra y la Municipalidad se hará cargo del arreglo”.