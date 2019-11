Entradas agotadas para el show de No Te Va Gustar

Vuelve a Olavarría la reconocida banda uruguaya No Te Va Gustar, será el próximo 26 de noviembre desde las 21 horas se presentará en el Teatro Municipal. La novedad ahora no estará dada en la llegada de la reconocida banda, sino que ya no quedan localidades a la venta para poder ir a verlos.

No Te Va Gustar se formó en mayo de 1994, cuando la mayoría de sus integrantes rondaban los 16 años. Originalmente era un trío de rock con bajo, guitarra y batería, que estaba conformado por Emiliano Brancciari, Mateo Moreno y Pablo Abdala e inspirados en Oasis y The Beatles. Entre 1996 y 1997 el sonido de la banda evolucionó y lograron expandir su música incorporando percusión y vientos e incursionando en nuevos ritmos (reggae, candombe, salsa, ska). Las raíces rockeras originales de esta banda uruguayo-argentina se ven enriquecidas y coloreadas, sin perder su predominio. Esta fusión de ritmos fue el sello distintivo del grupo.

Para 1998, ya con un sonido formado, NTVG obtuvo el primer puesto en los dos certámenes destinados a la búsqueda de bandas nuevas que se realizaron ese año en Uruguay: El «III Festival de la Canción de Montevideo», y el concurso organizado por la Comisión de la Juventud de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Hoy, la banda uruguaya está integrada por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Guzmán Silveira (bajo y coros), Diego Bartaburu (batería), Gonzalo Castex (percusión), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxofón barítono y tenor), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados).