Iván Andrada: “Vamos a dejarlo todo por jugar la Final”

El arquero lomanegrense categoría 2001 dio su opinión de lo que se vendrá tras el 0 a 0 en el primer partido de la Semifinal.

Iván Andrada tiene 18 años y se ganó el 1 de la Primera División de Loma Negra que se encuentra disputando las Semifinales del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Olavarría.

"Hace aproximadamente 4 años que estoy en Loma Negra. Fue muy lindo, empecé de grande -tenía 14 años- y siempre tuve buenos compañeros” comenzó diciendo el portero que además agregó que nunca jugó en otro club.

El joven tomó algunos minutos para analizar el partido disputado el miércoles por la noche en Villa Alfredo Fortabat: “Fue un partido cerrado, difícil para jugar, ningún equipo fue superior al otro” y sostuvo que sus compañeros “me han dado mucha confianza, el transcurso del Torneo fue difícil pero a medida que se acercaban los Play-Off fuimos mejorando y pudimos meter algunos triunfos importantes”.

"Es lindo que la gente vaya a la cancha porque te da un apoyo aunque quizá no se note. Mis compañeros y yo vamos a darlo todo por la posibilidad de jugar una final. Sería algo espectacular porque hay muchos jugadores, entre los que me incluyo, que no hemos jugado nunca una. Voy a tomar las palabras de mi compañero y capitán Martín Labarrieta: todavía no conocemos el techo de lo que puede lograr este equipo” sentenció Andrada mientras se ilusionó con tener una chance en un equipo afuera de la ciudad.

Fuente: Prensa Loma Negra