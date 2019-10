Red Solidaria: “nuestra situación empeora mes a mes”

Hace tiempo que Red Solidaria atraviesa una difícil situación, ya que a diario nuevas familias se acercan a solicitar ayuda y lamentablemente no pueden responder a todos los casos.

El referente de Red Solidaria, Ramón Leguizamón, dialogó con Infoeme sobre la situación en la que se encuentra la institución y la ayuda que brindan a quienes lo solicitan. Al respecto manifestó que “la situación empeora mes tras mes y para nosotros a diario, porque siempre tenemos gente nueva”.

Este panorama se vio reflejado cuando el miércoles pasado entregaron los bolsones de mercadería. Desde Red Solidaria fotografiaron lo que viven todos los meses: largas colas de familias esperando por una bolsa de alimentos. Sobre esa situación Leguizamón contó que “esa mañana vinieron 127 familias, teníamos una cuadra de gente esperando la mercadería y sólo llegamos a 59 familias”.

Con respecto a las personas que no recibieron la bolsa contó: “los tuve que reunir y explicar cómo es nuestra situación y la gente lo entendió”.

Hablé con gente del Municipio porque necesitábamos ayuda, estamos totalmente desbordados, nos trajeron alimentos y el sábado con Juntemos las Manos repartimos a las familias que faltaban, dijo el Integrante de Red Solidaria.

Sobre el vínculo con el Municipio manifestó que “hace un tiempo atrás nos dieron una reunión con funcionarios, les explicamos cual es nuestro trabajo y los proyectos, y decidimos trabajar en conjunto”. Sin embargo, lamentó que “es algo que tendríamos que haber hecho desde que asumió el Intendente”.

“Seleccionar a quienes más lo necesitan”

Hace un tiempo atrás, Red Solidaria asistía a 417 familias. Hoy son mucho menos y no porque no lo necesiten, sino porque no logran responder ante la creciente demanda.

Leguizamón explicó que “colaborábamos con 417 familia de las cual la mayoría se fue retirando porque veía que no llegamos a asistir a todos, además nosotros tuvimos que seleccionar a aquellas que más necesitaban la ayuda, evaluamos la situación de cada uno y como está compuesta la familia”.

“Hoy tratamos de responder a las 370 familias que llegan mes a mes a Red Solidaria, que igualmente es mucha”.

Donaciones

En cuanto a los productos que contienen los bolsones que entregan, Leguizamón expresó que “son mínimos porque tratamos de llegar a la mayor cantidad de familias. Hay fideos, azúcar, puré de tomate, leche, aceite, entre algún que otro producto más. Dependemos de las donaciones que nos hagan”.

En ese sentido, reiteró la ayuda que necesitan: desde alimentos no perecederos hasta ropa de estación y calzado para niñas y niños de 5 a 14 años. “Todo lo que puedan donar en bienvenido” Concluyó.

Las donaciones pueden acercarlas a Independencia y San Martín de lunes a viernes de 8:30 a 11:00 y de 14:00 a 16:30.