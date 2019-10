Incremento salarial para empleados de comercio

Desde el Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) se informó que con el cobro de los haberes del mes de septiembre, los trabajadores mercantiles deben estar cobrando un 4,5% de aumento de acuerdo a la paritaria celebrada en el mes de abril entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las tres cámaras empresarias de la actividad.

Según el acuerdo, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, en el mes de septiembre se conformará el nuevo salario básico con un incremento del 4,5% mas la incorporación de las sumas fijas no remunerativas (no acumulativas) otorgadas hasta el mes de agosto inclusive, incrementadas en un 8,7% (grossing up).

A estos incrementos debe incorporarse la segunda cuota del Decreto 561/19 dispuesto por el gobierno nacional, que establece la devolución de 2.000 pesos (o su proporción de acuerdo a la jornada laboral) de los aportes realizados por los trabajadores en materia previsional.

Ademas la FAECyS y las Cámaras de Comercio, acordaron el jueves 26 de septiembre la manera en que se abonará el bono de $5.000 a los Empleados de Comercio. El pago de la asignación no remunerativa podrá efectuarse en un máximo de cinco cuotas, iguales y consecutivas, de $1.000 cada una.

Desde el CECO se recuerda que estas pautas establecen un mínimo y que partir de ella pueden otorgar mejoras por encima del acuerdo. “Son el piso mínimo y obligatorio para calcular el haber del trabajador, sin que deban que ser tomados como un techo. El empleador puede abonar por encima de estos números” expresaron.

Por cualquier consulta vinculada a la nueva pauta salarial, el CECO pone a disposición a su Secretaría Gremial para despejar cualquier duda y podrán contactarse telefónicamente al 445003 interno 425 ó en la sede gremial de calle Coronel Suárez 2752 primer piso.